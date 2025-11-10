Божевільний розмалював стіну дивними написами: де знаходиться це моторошне місце (фото)

Олег Мітасов збожеволів, за однією з версій, через дисертацію, яку забув у харківському трамваї

У Харкові є дворик, який прославився завдяки Олегу Мітасову. Його незвичайні написи на стінах і парканах зробили його справжньою місцевою легендою.

Божевільний також розписував квартиру, в якій жив. Нині там розташований офіс, який попередньо зробив ремонт. "Телеграф" вирішив розповісти історію цього місця.

У середині 1980-х-на початку 1990-х в центрі Харкова на стінах будинків і парканів у Нагірному районі, поблизу станції метро "Радянська", нині "Майдан Конституції", та Благовіщенського ринку, з’явилися численні загадкові написи Олега Мітасова: "ВЕК ВАК", "МІТАСОВ", "ДЕ НА ЗЕМЛІ", "ЛЮДИ ЛЕНІН", "СУЖЕНИЕ УМА НА ЗЕМЛЕ" та інші, часто без очевидного зв’язку між словами.

Написи Мітасова на стіні

Загадкові фрази на стіні

Свою творчість Мітасов переносив і у квартиру, де жив: стіни, меблі, пральна машинка, холодильник і навіть піаніно були вкриті написами. Деякі ідеї перетворити квартиру на музей залишилися нереалізованими: зараз у приміщенні розташований офіс, власники якого зробили ремонт.

Холодильник із загадковими фразами Олега Мітасова

Фрази Мітасова на стінах квартири

Піаніно, розписане написами колишнього мешканця кварталу

Зараз написи Мітасова збереглися лише у дворі його колишнього житла, що робить його місце привабливим для тих, хто цікавиться його творчістю, попри частково занедбані будинки.

Дворик, де збереглися написи Мітасова

Існує кілька легенд про причини дивної поведінки Мітасова. За однією версією, він втратив розум після того, як забув докторську дисертацію у трамваї, через що не став доктором наук. Деякі натяки на це можна побачити у численних написах із абревіатурою "ВАК" (Вища атестаційна комісія). Інша версія стверджує, що під час написання дисертації на нього зійшло осяяння, і одного дня він отримав відро фарби, після чого всі стіни кварталу були вкриті його посланнями. Третя версія пояснює його дії сімейними негараздами.

Не дивлячись на це, дворик, де залишилися написи, і досі приваблює. Як сам Мітасов колись говорив: "Щастя моє, я тут і чекаю на тебе".

Білий напис "Щастя моє, я тут і чекаю на тебе" на стіні в центрі міста

