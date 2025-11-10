Сумасшедший разрисовал стену странными надписями: где находится это жуткое место (фото)

Олег Митасов сошел с ума, по одной из версий, из-за диссертации, которую забыл в харьковском трамвае

В Харькове есть дворик, прославившийся благодаря Олегу Митасову. Его необычные надписи на стенах и заборах сделали его подлинной местной легендой.

Сумасшедший также расписывал квартиру, в которой жил. Сейчас там расположен офис, предварительно сделавший ремонт. "Телеграф" решил поведать историю этого места.

В середине 1980-х-начале 1990-х в центре Харькова на стенах домов и заборов в Нагорном районе, вблизи станции метро "Советская", ныне "Майдан Конституции", и Благовещенского рынка, появились многочисленные загадочные надписи Олега Митасова: "ВЕК ВАК", "ЛЮДИ ЛЕНИН", "СУЖЕНИЕ УМА НА ЗЕМЛЕ" и другие, часто без очевидной связи между словами.

Надписи Митасова на стене

Загадочные фразы на стене

Свое творчество Митасов переносил и в квартиру, где жил: стены, мебель, стиральная машинка, холодильник и даже пианино были покрыты надписями. Некоторые идеи превратить квартиру в музей остались нереализованными: сейчас в помещении расположен офис, владельцы которого сделали ремонт.

Холодильник с загадочными фразами Олега Митасова

Фразы Митасова на стенах квартиры

Пианино, расписанное надписями бывшего жителя квартала

Сейчас надписи Митасова сохранились только во дворе его бывшего жилья, что делает его место привлекательным для тех, кто интересуется его творчеством, несмотря на частично запущенные дома.

Дворик, где сохранились надписи Митасова

Существует несколько легенд о причинах странного поведения Митасова. По одной версии, он сошел с ума после того, как забыл докторскую диссертацию в трамвае, из-за чего не стал доктором наук. Некоторые намеки на это можно увидеть в многочисленных надписях с аббревиатурой "ВАК" (Высшая аттестационная комиссия). Другая версия утверждает, что при написании диссертации на него взошло озарение, и однажды он получил ведро краски, после чего все стены квартала были покрыты его посланиями. Третья версия объясняет его действия семейными неурядицами.

Несмотря на это, дворик, где остались надписи, до сих пор привлекает. Как сам Митасов когда-то говорил: "Счастье мое, я здесь и жду тебя".

Белая надпись "Счастье мое, я здесь и жду тебя" на стене в центре города

