Якщо на справжню не вистачає коштів: в Харкові є "Китайська стіна", яку може побачити кожен

Незвичайна дев'ятиповерхова будівля розташована у Харкові налічує в собі 15 під'їздів

У Харкові є житловий будинок, який місцеві прозвали "Китайською стіною" через його величезну довжину. Дев'ятиповерхова споруда тягнеться на 350 метрів і налічує понад 540 квартир.

До кожної квартири можна потрапити через один із 15 під’їздів, а сама будівля простягається вздовж жвавої вулиці з трамвайними коліями. "Телеграф" вирішив розповісти, який вигляд має будівля та де вона розташована.

Житлова будівля

Ця дев'ятиповерхова споруда розташована за адресою вул. Клочковська, 197. "Китайська стіна" фактично тягнеться на майже дві трамвайні зупинки і стала впізнаваною завдяки своїй довжині та монотонній архітектурі, що відразу впадати в око. Хоча це й житловий будинок, його порівнюють зі знаменитою Великою Китайською стіною через значну протяжність.

