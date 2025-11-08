Рус

Якщо на справжню не вистачає коштів: в Харкові є "Китайська стіна", яку може побачити кожен

Незвичайна дев'ятиповерхова будівля розташована у Харкові налічує в собі 15 під'їздів

У Харкові є житловий будинок, який місцеві прозвали "Китайською стіною" через його величезну довжину. Дев'ятиповерхова споруда тягнеться на 350 метрів і налічує понад 540 квартир.

До кожної квартири можна потрапити через один із 15 під’їздів, а сама будівля простягається вздовж жвавої вулиці з трамвайними коліями. "Телеграф" вирішив розповісти, який вигляд має будівля та де вона розташована.

У Харкові є "Китайська стіна", яку можна побачити на вулиці Клочківській
Житлова будівля

Ця дев'ятиповерхова споруда розташована за адресою вул. Клочковська, 197. "Китайська стіна" фактично тягнеться на майже дві трамвайні зупинки і стала впізнаваною завдяки своїй довжині та монотонній архітектурі, що відразу впадати в око. Хоча це й житловий будинок, його порівнюють зі знаменитою Великою Китайською стіною через значну протяжність.

