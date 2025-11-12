Що робити восени з ремонтантною малиною — 3 важливі кроки

Ремонтантна малина плодоносить до глибокої осені і до настання морозів потребує особливого догляду. Що робити з ремонтантною малиною у цей час? Обрізати, удобрити та вкрити.

На відміну від літньої малини ремонтантна здатна плодоносити двічі на сезон, і її ягодами можна ласувати до глибокої осені, тому що зростання малинника не залежить від тривалості світлового дня. Але й догляд за ремонтантними сортами потрібний особливий.

Що потрібно знати:

Ремонтантна малина потребує короткого обрізання на зиму, залишаються лише пеньки до 5 см заввишки

Обрізка проводиться за допомогою чистого та гострого секатора, щоб не заражати місце зрізу патогенами

Коротке обрізання ремонтантної малини сприяє профілактиці захворювань та підвищенню захисту від шкідників

Багато садівників-початківців шкодують обрізати так коротко, залишаючи малинові пагони на наступний рік. Але потім складається така ситуація, коли рослина витрачає сили на врожай на старих пагонах на шкоду пагонам новим, молоденьким. У результаті на третій рік ягода катастрофічно дрібніє, кущі загущаються і вироджуються.

Після обрізки слід підгодувати малину, розсипавши по ґрунту калійно-фосфорні добрива. Можна замульчувати поверхню компостом або старим перегноєм : малина дуже любить смачно поїсти, і для багатого врожаю не потрібно економити на живленні. До того ж така мульча послужить укриттям від зимових морозів .

Але якщо у вас цілком удобрена земля, то будь-які підживлення можна перенести за весну, від цього малина не постраждає, все залежить від ваших індивідуальних умов та можливостей.

Якщо літо було дуже сухе, а взимку у вас мало випадає снігу, обов’язково проведіть вологозарядний полив. Це дозволить малиннику з мінімальними втратами пережити найсуворіші морози.

Погодьтеся, що потрібно всього небагато, щоб у сезон нагодувати рідних та близьких найсмачнішою ягодою, зварити варення чи джем, а можливо навіть зробити малинове вино?

