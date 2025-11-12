Что делать осенью с ремонтантной малиной — 3 важных шага

Ремонтантная малина плодоносит до глубокой осени и до наступления морозов нуждается в особом уходе. Что делать с ремонтантной малиной в это время? Обрезать, удобрить и укрыть.

В отличие от летней малины ремонтантная способна плодоносить дважды в сезон, и ее ягодами можно лакомиться до глубокой осени, потому что рост малинника не зависит от продолжительности светового дня. Но и уход за ремонтантными сортами нужен особый.

Что нужно знать:

Ремонтантная малина нуждается в короткой обрезке на зиму, оставляются только пеньки до 5 см высотой

Обрезка производится с помощью чистого и острого секатора, чтобы не заражать место среза патогенами

Короткая обрезка ремонтантной малины способствует профилактике заболеваний и повышению защиты от вредителей

Многие начинающие садоводы жалеют обрезать так коротко, оставляя малиновые побеги на следующий год. Но затем складывается такая ситуация, когда растение тратит силы на урожай на старых побегах в ущерб побегам новым, молоденьким. В итоге на третий год ягода катастрофически мельчает, кусты загущаются и вырождаются.

После обрезки следует подкормить малину, рассыпав по грунту калийно-фосфорные удобрения. Можно замульчировать поверхность компостом или старым перегноем: малина очень любит вкусно "покушать", и для богатого урожая не нужно экономить на питании. К тому же такая мульча послужит в качестве укрытия от зимних морозов .

Но если у вас вполне удобренная земля, то всякие подкормки можно перенести за весну, от этого малина не пострадает, все зависит от ваших индивидуальных условий и возможностей.

Если лето было очень сухое, а зимой у вас мало выпадает снега, обязательно проведите влагозарядный полив. Это позволит малиннику с минимальными потерями пережить самые суровые морозы.

Согласитесь, что нужно всего немного, чтобы в сезон накормить родных и близких вкуснейшей ягодой, сварить варенье или джем, а может быть даже сделать малиновое вино?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно садить малину осенью.