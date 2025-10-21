Щоб малина потішила цілою купою ягід – що з нею потрібно зробити вже зараз

Восени саме час зайнятися малинником. Розповідаємо, що потрібно зробити та які добрива використовувати

Малина — загальнонародний смаколик, наскільки корисний, настільки й смачний, який може вирости в будь-якому саду, було б бажання. Червоні ароматні ягоди можуть порадувати вашу родину вже наступного року, варто лише восени посадити малину. Як це зробити правильно, щоб гарантувати щедрий урожай – розповідаємо.

Підготовка ґрунту

Перед посадкою малини земля зачищається і видаляється коріння бур’янів. Зверху розсипаються добрива, разом із якими далі проводиться культивація чи копання.

Чим удобрити малину восени

Без добрив ніяк, адже малина дуже любить смачно "поїсти". Добрива можуть бути органічними — старий перегній або компост із розрахунку 5-10 кг на квадратний метр. Також можна використовувати мінеральні добрива — суперфосфат 30-60 грам на метр квадратний і щось з калієм, наприклад, калімагнезія — 30-40 грам на квадратний метр. Як варіант, можна використовувати деревну золу — по літровій банці.

Якщо ваш ґрунт бідний, потрібно додати більше органічних добрив. Якщо йдеться про важкі ґрунти — слід додати пісок. Все це разом із добривами перекопується.

Як правильно посадити малину

Садять малину з інтервалом 50 або 75 см для того, щоб наступного року залишити молоді пагони через кожні 25 см. Між рядами слід залишити не менше 180 см, оскільки малина при хорошому догляді швидко розростається, а чим густіше вона росте, тим менше врожаю виходить.

Саджанець малини опустити в підготовлене поглиблення, присипати коріння землею, злегка втрамбувати рукою і залити водою.

Важливий момент

Останніми роками з урахуванням теплих зим особливо лютує хрущ, личинки якого люблять поїдати коріння малини. Щоб убезпечити свій урожай від шкідників, потрібно пролити саджанці препаратом "Антихрущ", з розрахунку 10 мл на 10 літрів води. Цю процедуру рекомендується повторити навесні.

У боротьбі з бур’янами вам допоможе агротканина, за якою можна посадити малину.

Так виглядає посадка малини на агроволокно

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати виноград на зиму, щоб наступного року він приємно вас здивував.