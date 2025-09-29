Ванна блищатиме, як після ремонту: дешевий спосіб очистити міжплиткові шви

Цей лайфхак допоможе очистити шви без отруйних хімічних засобів

Ванна кімната — важливе місце в будинку, яке особливо потребує чистоти та свіжості. Якщо помітили, що міжплиткові шви забруднилися, саме час їх очистити за допомогою простого та недорого способу. Таке прибирання швидко поверне ванній свіжий вигляд, ніби після ремонту.

Як очистити міжплиткові шви у ванній кімнаті?

Шви між плиткою у ванній кімнаті здатні швидко накопичувати бруд, що робить поверхні неохайними та несвіжими. Очистити їх можна за допомогою домашніх засобів та невеликих зусиль, пише Express.

Щоб очистити шви, приготуйте пасту із харчової соди, засобу для миття посуду та води. Всі ці компоненти, ймовірно, вже й так є у вас вдома, тож це буде практично безкоштовно. Нанесіть цю пасту на стару зубну щітку та потріть нею міжплиткові шви.

Після цього розпиліть на очищені поверхні звичайний оцет, щоб закріпити результат. Таким чином бруд на швах накопичуватиметься набагато повільніше.

Щоб підтримувати чистоту у ванній, час від часу можна протирати міжплиткові шви пастою з соди та води. Це стане профілактикою сильних забруднень та появи плям на плитці та швах між нею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити з опалим листям, якщо не можна спалювати. Воно може бути корисним на городі.