Знайдено найстаріший виноград у світі – як виглядає 416-річний кущ і де він росте (фото)

Який найстаріший виноград у світі? Останні дослідження дозволили дізнатися, що це лоза, що росте на гірських схилах Східного Тибету у Китаї. Їй 416 років, що було записано у Книзі рекордів Гіннесса.

Виноград – перша рослина, яку посадив Ной після Великого потопу, про що пише Біблія. Ця культура цінна і популярна в народі, і до останнього часу вважалося, що найстаріша виноградна лоза росте в Європі. Це Стара Трта (у перекладі "стара лоза"), яка досі плодоносить у Маріборі (Словенія). Згідно з дослідженнями від 1972 року вік цього винограду оцінювався на рівні 350-400 років.

Але восени 2025 року цей рекорд було побито. 21 вересня виноград із села Цзуоба повіту Зоганг був офіційно зареєстрований Книгою рекордів Гіннеса як найстаріша дика жива ліана — зараз їй 416 років.

Актуальні дослідження річних кілець спеціалістів Південно-Західного Лісового Університету (КНР) дозволили встановити точний вік виноградної лози, виявленої в районі міста Чанду. Висота ствола досягала 8 метрів, а діаметр — 67 см.

Найстаріший у світі 416-річний кущ винограду у Тибеті

За словами доктора Ван Хайбо, заступника голови Інституту плодових дерев Китайської академії сільгоспнаук, виявлення виноградної лози віком понад 4 століть — свідчення терпіння природи та стійкості життя. І цей факт — більше, ніж просто рекорд, це живий архів часу.

Фахівці нагадали, що в середньому виноград рідко живе 50 років, все, що понад це, — великий виняток. Проте у повіті Зоганг благополучно зростають понад 60 виноградних кущів віком понад 100 років.

