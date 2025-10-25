Як правильно садити виноград восени: покрокова інструкція з фото від досвідчених виноградарів

Як посадити виноград, які добрива потрібні, коли це краще зробити, — пояснюємо доступно на пальцях.

Пізня осінь – найкращий час для великих посадок та пересадок. Саджанці свіжі, щойно викопані, одразу отримують "постійну прописку", у них є час до весни акліматизуватися і, як тільки ґрунт прогріється, спокійно піти у зріст. І виноград – не виняток.

Що потрібно знати про посадку винограду:

Виноград – сонячна ягода, висаджуйте його на добре освітленому місці. А якщо це буде вздовж південної стіни будинку або південного паркану, ви зможете отримати врожай днів на 4-5 раніше звичайного терміну

Відразу подумайте про організацію опор і шпалер, про майбутнє формування, про можливість укриття лози на зиму, якщо йдеться про укривні сорти

Якщо ви закладаєте виноградник, між рядами залишайте по 2.5-3 метри, між кущами від 2 до 3 метрів, виходячи із сили зростання конкретного сорту

Якщо садите сорт із функціонально жіночим типом цвітіння, необхідно поруч посадити обостатевий виноград, щоб гарантувати гарне запилення. При великих посадках вони повинні чергуватись

Посадкова яма повинна мати ширину до 40-50 см і глибину на 10-15 см більше, ніж довжина саджанця. На дно горбком насипаємо верхню землю, перемішану з добривами (суперфосфат і сульфат калію по 50 г) і перегноєм та/або компостом (1-2 відра). Мінеральні добрива можна замінити на деревну золу, якої потрібно приблизно лопата. Головне, не змішуйте золу з фосфатними добривами , щоб уникнути небажаної реакції — фосфор в цьому випадку опиниться в формі, що не засвоюється. Зверху додамо трохи чистої землі, щоб коренева система не постраждала від прямого контакту з добривами.

Вибір правильного розміру ями та добрив – дуже важливо для подальшого зростання куща

Розміщуємо саджанець, можна під невеликим нахилом і розрівнюємо його коріння, щоб воно розподілилося рівномірно по ямі. Засипаємо ґрунтом і заливаємо водою. Після вбирання води засипаємо яму до верху, знову заливаємо.

Оскільки зараз багато хто скаржиться на ґрунтових шкідників, є сенс додати в останнє відро води 10 мл вітчизняного препарату "Антихрущ". Цю операцію повторіть навесні, щоб убезпечити молоденьке коріння винограду.

Потрібно як слід залити саджанець, щоб просочити землю

Можна одразу приготувати посаджений саджанець до зимівлі. Для цього обріжемо дволітрову пляшку і закриємо нею фрагмент лози, що залишився зверху. Якщо ви просто прикопаєте виноград без пляшки, це також буде гарний варіант зимівлі. Тільки не забудьте поставити в місці посадки кілочки, щоб навесні не забути, де знаходиться саджанець.

Садіть виноград, щоб милуватися такою красою) Дубовський рожевий.

