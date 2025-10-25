Як правильно садити виноград восени: покрокова інструкція з фото від досвідчених виноградарів
Як посадити виноград, які добрива потрібні, коли це краще зробити, — пояснюємо доступно на пальцях.
Пізня осінь – найкращий час для великих посадок та пересадок. Саджанці свіжі, щойно викопані, одразу отримують "постійну прописку", у них є час до весни акліматизуватися і, як тільки ґрунт прогріється, спокійно піти у зріст. І виноград – не виняток.
Що потрібно знати про посадку винограду:
- Виноград – сонячна ягода, висаджуйте його на добре освітленому місці. А якщо це буде вздовж південної стіни будинку або південного паркану, ви зможете отримати врожай днів на 4-5 раніше звичайного терміну
- Відразу подумайте про організацію опор і шпалер, про майбутнє формування, про можливість укриття лози на зиму, якщо йдеться про укривні сорти
- Якщо ви закладаєте виноградник, між рядами залишайте по 2.5-3 метри, між кущами від 2 до 3 метрів, виходячи із сили зростання конкретного сорту
- Якщо садите сорт із функціонально жіночим типом цвітіння, необхідно поруч посадити обостатевий виноград, щоб гарантувати гарне запилення. При великих посадках вони повинні чергуватись
Посадкова яма повинна мати ширину до 40-50 см і глибину на 10-15 см більше, ніж довжина саджанця. На дно горбком насипаємо верхню землю, перемішану з добривами (суперфосфат і сульфат калію по 50 г) і перегноєм та/або компостом (1-2 відра). Мінеральні добрива можна замінити на деревну золу, якої потрібно приблизно лопата. Головне, не змішуйте золу з фосфатними добривами, щоб уникнути небажаної реакції — фосфор в цьому випадку опиниться в формі, що не засвоюється. Зверху додамо трохи чистої землі, щоб коренева система не постраждала від прямого контакту з добривами.
Розміщуємо саджанець, можна під невеликим нахилом і розрівнюємо його коріння, щоб воно розподілилося рівномірно по ямі. Засипаємо ґрунтом і заливаємо водою. Після вбирання води засипаємо яму до верху, знову заливаємо.
Оскільки зараз багато хто скаржиться на ґрунтових шкідників, є сенс додати в останнє відро води 10 мл вітчизняного препарату "Антихрущ". Цю операцію повторіть навесні, щоб убезпечити молоденьке коріння винограду.
Можна одразу приготувати посаджений саджанець до зимівлі. Для цього обріжемо дволітрову пляшку і закриємо нею фрагмент лози, що залишився зверху. Якщо ви просто прикопаєте виноград без пляшки, це також буде гарний варіант зимівлі. Тільки не забудьте поставити в місці посадки кілочки, щоб навесні не забути, де знаходиться саджанець.
