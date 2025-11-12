Найден старейший виноград в мире - как выглядит 416-летний куст и где он растет (фото)

Какой самый старый виноград в мире? Последние исследования позволили узнать, что это лоза, произрастающая на горных склонах Восточного Тибета в Китае. Ей 416 лет, что и было записано в Книге рекордов Гиннесса.

Виноград — первое растение, которое посадил Ной после Великого потопа, о чем пишет Библия. Эта культура любима и популярна в народе, и до последнего времени считалось, что самая старая виноградная лоза растет в Европе. Это Стара Трта (в переводе "старая лоза"), которая до сих пор плодоносит в Мариборе (Словения). Согласно исследованиям от 1972 года, возраст этого винограда оценивался на уровне 350-400 лет.

Но осенью 2025 года этот рекорд был побит. 21 сентября виноград из деревни Цзуоба уезда Зоганг был официально зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса как старейшая дикая живая лиана — сейчас ей 416 лет.

Актуальные исследования годовых колец специалистов Юго-западного лесного университета (КНР) позволили установить точный возраст виноградной лозы, обнаруженной в районе города Чанду. Высота ствола достигала 8 метров, а диаметр — 67 см.

Самый старый в мире 416-летний куст винограда в Тибете

По словам доктора Ван Хайбо, замглавы Института плодовых деревьев Китайской академии сельхознаук, обнаружение виноградной лозы возрастом более 4 веков — свидетельство терпения природы и стойкости жизни. И этот факт — больше чем просто рекорд, это живой архив времени.

Специалисты напомнили, что в среднем виноград редко живет 50 лет, все что свыше этого — большое исключение. Тем не менее в уезде Зоганг благополучно растут более 60 виноградных кустов возрастом более 100 лет.

