Ленін втомився і приліг: як на Рівненщині "сховали" декомунізований пам'ятник (фото)
"Телеграф" розповідав про цей пам’ятник ще влітку 2025 року
Пам’ятник Леніну з мішком на голові у місті Радивилів на Рівненщині став зіркою мережі після публікації "Телеграфа". Влітку 2025 року ми писали про цю скульптуру, яка стояла на території місцевого водоканалу. Тепер Ленін там більше не стоїть... а лежить.
Журналістка "Телеграфа" Галина Струс знову побувала у Радивилові та з’ясувала, як склалася доля декомунізованого Леніна.
Ленін більше не стоїть, а лежить
Величезний пам’ятник радянському вождеві, який півстоліття стояв на центральній площі Радивілова, в рамках декомунізації було переміщено на територію водоканалу. Місцева влада планувала переплавити бронзового Леніна у новий пам’ятник засновнику міста князю Миколі Радзивіллу (Чорному). Однак навіть через понад 10 років цього не зробили.
Скульптуру заввишки чи то 4, чи то 6 метрів, так і залишили стояти у дворі водоканалу. Щоб "анонімізувати" Леніна, йому на голову натягли мішок. Проте величезний пам’ятник було видно із вулиць міста.
Ймовірно, після публікації "Телеграфа" Леніна вирішили покласти горизонтально, щоб його захована в мішку голова не привертала зайвої уваги з вулиць Радивілова. Тепер скульптура вождя лежить у тому самому місці і також прикрита мішковиною.
