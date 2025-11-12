Ленін втомився і приліг: як на Рівненщині "сховали" декомунізований пам'ятник (фото)

"Телеграф" розповідав про цей пам’ятник ще влітку 2025 року

Пам’ятник Леніну з мішком на голові у місті Радивилів на Рівненщині став зіркою мережі після публікації "Телеграфа". Влітку 2025 року ми писали про цю скульптуру, яка стояла на території місцевого водоканалу. Тепер Ленін там більше не стоїть... а лежить.

Журналістка "Телеграфа" Галина Струс знову побувала у Радивилові та з’ясувала, як склалася доля декомунізованого Леніна.

Ленін більше не стоїть, а лежить

Величезний пам’ятник радянському вождеві, який півстоліття стояв на центральній площі Радивілова, в рамках декомунізації було переміщено на територію водоканалу. Місцева влада планувала переплавити бронзового Леніна у новий пам’ятник засновнику міста князю Миколі Радзивіллу (Чорному). Однак навіть через понад 10 років цього не зробили.

Відповідь Радивилівської міськради на запит "Телеграфа" про долю пам’ятника Леніну

Скульптуру заввишки чи то 4, чи то 6 метрів, так і залишили стояти у дворі водоканалу. Щоб "анонімізувати" Леніна, йому на голову натягли мішок. Проте величезний пам’ятник було видно із вулиць міста.

Ймовірно, після публікації "Телеграфа" Леніна вирішили покласти горизонтально, щоб його захована в мішку голова не привертала зайвої уваги з вулиць Радивілова. Тепер скульптура вождя лежить у тому самому місці і також прикрита мішковиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі є пам’ятник Дарту Вейдеру, який роздає Wi-Fi із шолома. Розповідаємо, де його знайти.