Ленін втомився і приліг: як на Рівненщині "сховали" декомунізований пам'ятник (фото)

Галина Струс
Пам’ятник Леніну у Радивилові більше не стоїть, а лежить Новина оновлена 12 листопада 2025, 16:18
Пам’ятник Леніну у Радивилові більше не стоїть, а лежить. Фото Галина Струс, "Телеграф"

"Телеграф" розповідав про цей пам’ятник ще влітку 2025 року

Пам’ятник Леніну з мішком на голові у місті Радивилів на Рівненщині став зіркою мережі після публікації "Телеграфа". Влітку 2025 року ми писали про цю скульптуру, яка стояла на території місцевого водоканалу. Тепер Ленін там більше не стоїть... а лежить.

Журналістка "Телеграфа" Галина Струс знову побувала у Радивилові та з’ясувала, як склалася доля декомунізованого Леніна.

пам’ятник Леніну у Радивилові

Ленін більше не стоїть, а лежить

Величезний пам’ятник радянському вождеві, який півстоліття стояв на центральній площі Радивілова, в рамках декомунізації було переміщено на територію водоканалу. Місцева влада планувала переплавити бронзового Леніна у новий пам’ятник засновнику міста князю Миколі Радзивіллу (Чорному). Однак навіть через понад 10 років цього не зробили.

пам’ятник Леніну у Радивилові
Відповідь Радивилівської міськради на запит "Телеграфа" про долю пам’ятника Леніну

Скульптуру заввишки чи то 4, чи то 6 метрів, так і залишили стояти у дворі водоканалу. Щоб "анонімізувати" Леніна, йому на голову натягли мішок. Проте величезний пам’ятник було видно із вулиць міста.

пам’ятник Леніну у Радивилові

Ймовірно, після публікації "Телеграфа" Леніна вирішили покласти горизонтально, щоб його захована в мішку голова не привертала зайвої уваги з вулиць Радивілова. Тепер скульптура вождя лежить у тому самому місці і також прикрита мішковиною.

пам’ятник Леніну у Радивилові

#Рівненська область #Радивилів #Пам'ятник Леніну