Ленин устал и прилег: как на Ровенщине "спрятали" декоммунизированный памятник (фото)

"Телеграф" рассказывал об этом памятнике летом 2025 года

Памятник Ленину с мешком на голове в городе Радивилов в Ровенской области стал звездой сети после публикации "Телеграфа". Летом 2025 года мы писали об этой скульптуре, которая стояла на территории местного водоканала. Теперь Ленин там больше не стоит… а лежит.

Журналистка "Телеграфа" Галина Струс снова побывала в Радивилове и выяснила, как сложилась судьба декоммунизированого Ленина.

Ленин больше не стоит, а лежит

Огромный памятник советскому вождю, который полстолетия стоял на центральной площади Радивилова, в рамках декоммунизации был перемещен на территорию водоканала. Местные власти планировали переплавить бронзового Ленина в новый памятник основателю города князю Николаю Радзивиллу (Черному). Однако даже спустя более 10 лет этого не сделали.

Ответ Радивиловского горсовета на запрос "Телеграфа" о судьбе памятника Ленину

Скульптуру высотой то ли 4, то ли 6 метров, так и оставили стоять во дворе водоканала. Чтобы "анонимизировать" Ленина, ему на голову натянули мешок. Однако огромный памятник было видно с улиц города.

Вероятно, после публикации "Телеграфа", Ленина решили положить горизонтально, чтобы его спрятанная в мешке голова не привлекала лишнего внимания с улиц Радивилова. Теперь скульптура вождя лежит в том же месте и также прикрыта мешковиной.

