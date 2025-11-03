В Одесі є пам'ятник Дарту Вейдеру, який роздає Wi-Fi з шолома: де його знайти (фото)

Пам'ятник головному герою "Зоряних війн", що стоїть у "перлині біля моря", було зроблено з титанового сплаву

В Одесі є пам’ятник Дарту Вейдеру із "Зоряних війн", який замінив демонтовану скульптуру Леніна та одразу став туристичною родзинкою.

Скульптура з’явилася на території заводу "Пресмаш" і має одну особливість — виконує функцію Wi-Fi-роутера. Про це написали в "Find-way".

Фронтальний вигляд п’ятиметрової бронзової скульптури - фото зі Find-way

Автором монумента став одеський скульптор Олександр Мілов, відомий роботами "Любов" та артоб’єктом "Двері Раю".

Висота пам’ятника — п’ять метрів, а на монтаж фахівці витратили близько двох місяців. Матеріал, який Мілов жартома називає "з планети Татуїн", насправді титановий сплав із спеціальним клеєм, який застосовують для космічних об’єктів. Новий артоб’єкт вже приваблює поціновувачів "Зоряних воєн", фотографів і просто охочих подивитися на інтерактивну скульптуру.

Скульптор Олександр Мілов працював над пам'ятником

Для довідки

Дарт Вейдер — це головний персонаж кіносаги "Зоряні війни", відомий як могутній лорд ситхів та головний антагоніст, який до свого падіння був могутнім джедаєм на ім'я Енакін Скайвокер. Історія Вейдера розповідає про його становлення, перехід на Темний бік Сили та, зрештою, спокуту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі Одеси є монумент апельсину, який врятував це місто. Місцеві жартома називають це "Пам'ятник Хабарю".