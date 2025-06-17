Пам’ятник Леніну з мішком на голові. Декомунізація на Рівненщині пішла не за планом (фото)

Пам’ятник прибрали з центральної площі та надягли йому мішок на голову

У місті Радивилів на Рівненщині на території місцевого водоканалу стоїть величезний пам’ятник Леніну. В рамках декомунізації близько 10 років тому цю скульптуру забрали з центральної площі містечка, де вона простояла близько півстоліття. Однак довести декомунізацію до логічного завершення поки що не вийшло, хоч і були плани. А поки що бронзовий вождь стоїть у місті з мішком на голові.

Журналістка "Телеграфа" Галина Струс побувала у Радивилові та з’ясувала, чому міська рада так і не реалізувала плани, пов’язані з цим пам’ятником.

З Леніна у князя Радзівілла — що пішло не так

Треба сказати, що пам'ятник Леніну в Радивилові виглядає вельми епічно. Це величезна бронзова скульптура висотою чи то 4, чи то 6 метрів з мішком на голові. Відразу так і не впізнаєш, що це саме Ленін – жодних зовнішніх ознак немає.

Цей тритонний пам’ятник, зроблений із якісної та дорогої радянської бронзи, раніше стояв на центральній площі Радивилова. В рамках декомунізації його звідти прибрали та перемістили на територію місцевого водоканалу. З того часу він там і стоїть.

У місцевих ЗМІ ще у 2016 році писали про плани міської ради переплавити бронзового Леніна у новий пам’ятник засновнику міста князю Миколі Радзівіллу (Чорному). Більше того, розробили навіть ескіз нової скульптури, а на площі залишили постамент після Леніна, на якому за планом міськради мали встановити Радзивілла.

Однак через десять років "віз і нині там". Пам'ятник Леніну так і стоїть на території водоканалу, а щоб "декомунізувати", або "анонімізувати" вождя, йому на голові зав'язали мішок.

"Телеграф" звернувся до Радивилівської міськради з питаннями про те, яка доля чекає цей пам’ятник, і що планують з ним робити далі. Нам відповіли, що плани щодо переплавлення Леніна у Радзивілла залишаються, проте є фінансові та юридичні складнощі у цьому питанні.

"Пам’ятник Леніну перебуває у власності Радивилівської громади та на балансі Радивилівської міської ради. Метал, а саме бронзу із зазначеного пам’ятника заплановано використати для виготовлення пам’ятника засновнику міста Радивилів Миколі Радзивіллу (Чорному). Наразі є фінансові та юридичні складнощі пов’язані з виготовленням пам’ятника Миколі Радзивілу, а саме з оплатою вартості художніх робіт скульптури", — відповіли у міськраді Радивилова на запит "Телеграфа".

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