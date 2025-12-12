"Не гірший за Баскова та Кіркорова". Найвідоміші цитати покійного Степана Гіги

Одними з найпопулярніших пісень артиста є "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат"

Смерть українського артиста Степана Гіги сколихнула всю мережу. Він прославився в українському просторі завдяки своїм видатним пісням, які слухали мільйони. Але чимало людей пам'ятають і його глибокі висловлювання.

"Телеграф" зібрав найвідоміші цитати Степана Гіги, які увійшли в історію української культури та музики. Додамо, що помер артист 12 грудня, останнім часом він знаходився в реанімації через ускладнення вірусної хвороби на фоні діабету.

Цитати Степана Гіги:

Я роблю те, що мені подобається… мені нема за чим відпочивати, бо я роблю те, що я люблю.

Я пишаюся тим, що ми з колегами виховали нове покоління українців, котрі не знають, хто такий Стас Михайлов чи Філіп Кіркоров… (російські артисти — ред.). Бо люди приходять до нас добровільно, а це найвища нагорода.

Я люблю вас усіх, та найбільше люблю Україну.

Ціль мого життя — залишити після себе щось для наших нащадків….

Після людини на землі має залишитися добра пам’ять.

Я ніколи не співав російською і ніколи не проривався на той ринок… Це абсолютно не цікаво, бо моя пісня — для свого народу.

Я собі поставив мету, коли я буду виходити на сцену, то маю співати такі пісні, які вразять до глибини душі кожного глядача. Кожного!

Українська музика не є гіршою за музику Баскова, Кіркорова. Я цим ніколи не займався – писав і співав тільки українською.

Коли пісня стає народною — це найбільше досягнення для виконавця.

Поки я працював тут (в Ужгороді), мені весь час ламали крила. Я хотів творити, але умов для цього не було. Я створив в Ужгороді першу професійну студію, тут записав свій "золотий альбом". Але, уявіть, самі ж мешканці будинку відрізали електрику, підпалювали двері. Та попри ці гіркі моменти, я люблю Закарпаття. І люблю Ужгород. Коли сюди приїжджаю, то серце щемить.

Додамо, що одними з найвідоміших творів Степана Гіги є "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат", "Друзі мої", "Смереки осені не знають".

