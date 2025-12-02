Війна не закінчиться ніколи? Що може наблизити мир в Україну, розповів Єлізаров

Військовий порівняв Україну з Ізраїлем та закликав до змін

Командир БПЛА-підрозділу Нацгвардії України Lasar's Group Павло Єлізаров під час інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону розповів, коли закінчиться гостра фаза війни в Україні та що для цього треба зробити. За словами військового, війна в Україні триватиме дуже довго, але є вагомий фактор, який розслабляє українців.

"У нашого суспільства є три великі мрії. Перша — щоб Путін (голова Росії — ред.) помер; друга — щоб Україні дали таку зброю, якою вона зітре Росію з Землі; третя — підписання справжньої мирної угоди", — каже Єлізаров.

За його словами, наразі дуже багато розмов про завершення війни та швидкий мир, і вони демотивують усіх: військових, політиків та суспільство. Командир вважає, що фактично закінчення війни та повного миру чекати ще довго. Суспільству вже зараз слід звикати до думки, що Україна — це майже Ізраїль, вона завжди буде жити поруч з ворогом. В цьому ключі усі мають працювати і змінювати військові структури, суспільні тощо.

"У нас не має бути два народи: один в ресторанах, інший в окопах. Українці мають бути єдині. Повинні бути чіткі строки служби, ротація, звільнення військовий. Не так, що хтось вже три роки на фронті, а хтось по ресторанах ходить", — каже військовий.

Відповідаючи на питання, коли закінчиться гаряча фаза війни, Єлізаров сказав: "Це залежить від того, наскільки ми завдамо росіянам непоправної шкоди. Нам треба сфокусуватись на знищенні тих "гастарбайтерів", яких привезли на фронт, аби цей "заробіток" став не вигідним. ЗСУ треба максимально швидко їх переробити".

Командир додає, що тільки після сильно послаблення арії Росії можливе затихання гарячої фази на фронті, але до справжнього миру буде далеко. Тому тут Україна має вчитися з прикладу Ізраїля та формувати сильну армію завжди, не забувати про технології.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ЗСУ можуть перемогти росіяни на фронті, на думку Єлізарова.