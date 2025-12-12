У Путіна був особливий план для Куп'янська: Портников про значення успіху ЗСУ

Росія намагається схилити Трампа в переговорах на свій бік

У голови Росії Володимира Путіна великі плани на Куп'янськ, які він не зміг втілити у 2022 році, але хоче реалізувати у 2026. Окрім того, він намагається показати президенту США Дональду Трампу, що Україна нібито програє війну на полі бою.

Адже і голова Кремля, і президент України Володимир Зеленський розуміють наскільки сильно ситуація на фронті впливає на переговори та позиції сторін. Про це розповідає український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

Що треба знати:

Путін намагається показати Трампу, що єдиний вихід для України з війни — це капітуляція

Після окупація Куп'янська там планують провести референдум

Захоплення нових територій Харківщині дасть Путіну можливість розширити вимоги про демілітаризацію

"Росія хоче показати США, що єдиним виходом для України є капітуляція, продиктована логікою бойових дій", — каже Портников.

Куп'янськ на карті

Він наголошує, що у 2022 році після окупації міста Росія хотіла провести там референдум, але не встигала, адже наступ ЗСУ звільнив Харківщину від окупантів. Однак Путін не залишив ці плани та хоче реалізувати їх у 2026 році.

"Навіщо Путіну референдум? Тут все просто, коли народ нібито проголосує про "добровільне" приєднання до Росії, Кремль вимагатиме повного виходу військ ЗСУ з території усієї Харківщини. Адже ця область за конституцією РФ буде "російською", — пояснює журналіст.

Тобто таким чином Кремль розширить вимоги про демілітаризацію Донбасу, додавши туди ще й Харківську область.

Портников пояснює: "Те, що відбувається в Куп'янську — це не просто локальна війна за одне з міст Харківської області. Це насамперед протистояння геополітичним планам російського лідера по подальшому розчленуванню України".

За словами експерта, Путін прагне довести США, що війну Україна на полі бою не виграє, а окупація територій — питання часу. Таким чином Трамп під керівництвом Кремля має схилитись ще більше на бік капітулістичного сценарію для Києва.

Водночас успіх ЗСУ біля Куп'янська, який нещодавно відвідав Зеленський, руйнує ці плани Кремля. Однак, щоб повністю запобігти їм, українські військові повинні нарощувати потужність атак на фронті.

