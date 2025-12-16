Стосунки з сином, марнотратство і зрада країні? Секрети королеви Марії-Антуанетти, яку відправили на гільйотину (фото)

Вороги французької королеви вважали, що саме її марнотратство довело країну до банкрутства

Марія-Антуанетта була королевою Франції, символом розкоші і моди, а водночас об’єктом ненависті та пліток. Її життя було сповнене блиску Версалю, інтриг і таємниць, однак завершилося трагічно на ешафоті.

Але що справді ховалося за образом "Мадам Дефіцит" і чому її історія досі хвилює світ, написав "Телеграф". Коли її стратили, жінці було всього 37 років.

Марія-Антуанетта: розкіш і трагічна доля королеви Франції

Марія-Антуанетта, повне ім’я Марія Антонія Йозефа Йоганна фон Габсбург-Лотаринзька, народилася 2 листопада 1755 року в родині австрійських імператорів. Вона була однією з п’ятнадцяти дітей Марії-Терезії та Франца I. У 14 років дівчина вийшла заміж за Людовика-Огюста, майбутнього Людовика XVI, і переїхала до Франції, ставши дофіною, а трохи пізніше — королевою.

Портрет юної ерцгерцогині Австрії

Її шлюб був частиною політичного союзу між Австрією та Францією. Попри весілля у 1770 році, шлюб не був "повністю завершений" аж до 1777 року через скромність або медичні проблеми Людовика XVI, що спричинило чимало пліток при дворі. У подружжя народилося четверо дітей: Марія-Тереза-Шарлотта, Людовик-Жозеф, Людовик-Шарль та Софія, але більшість із них померли у дитинстві або юності.

Королева Марія-Антуанетта з Людовиком XVI

Ставши королевою у 1774 році, Марія-Антуанетта швидко отримала репутацію марнотратки. Її називали "Мадам Дефіцит", адже вона витрачала великі суми на модні сукні, величезні зачіски і свій приватний маєток Petit Trianon, де намагалася відтворити сільське життя далеко від палацу. Народ, що страждав від голоду, бачив у ній символ розкоші та байдужості. Проте багато легенд, як-от фраза "Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!" насправді є вигадкою. Цей вислів походить з книги Руссо "Сповіді", яку він написав у 1765 році, коли Марії-Антуанетті було всього 10 років і вона жила в Австрії.

Petit Trianon — "сільський" дворець

Коли почалася Французька революція у 1789 році, життя королеви різко змінилося. Після невдалої втечі королівської родини у Варенні у 1791 році, Людовик XVI і Марія-Антуанетта стали об’єктом суворих переслідувань. Кажуть, що від стресу після цієї спроби втечі волосся королеви посивіло буквально за одну ніч, що стало символом її страждань.

Людовика XVI стратили 21 січня 1793 року, а Марія-Антуанетта потрапила до в’язниці Консьєржері. Суд над нею почався 14 жовтня того ж року. Її звинуватили у зраді, співпраці з ворогами Франції та інших нібито ганебних вчинках, включно зі інтимними стосунками с сином, хоча ці обвинувачення були безпідставними. 16 жовтня 1793 року королеву стратили на площі Революції. Останні її слова, коли вона випадково наступила на ногу ката, були ввічливими: "Прошу вибачення, мосьє, я зробила це ненавмисно".

Страта Людовика XVI та Марії-Антуанетти

Міфи про аристократку

Хоча історія закріпила за Марією-Антуанеттою образ розпусної і марнотратної королеви, сучасні дослідження показують іншу сторону, як написали в "BBC.News". Вона була щедрою, підтримувала благодійність, часто переглядала гардероб і віддавала сукні слугам. Намагалася вести простіше життя, особливо у Petit Trianon, хоча дворова публіка цього не розуміла.

Багато конфліктів і образів виникли через те, що вона була іноземкою і не мала політичної влади, але водночас залишалася помітною і впливовою на дворі. Хоча її називали марнотраткою, але вона витрачала менше, аніж брати короля. Як пояснила доктор Сара Грант, Францію розорили не витрати Марії-Антуанетти на одяг, а величезні видатки на війни, зокрема на американську війну за незалежність. Навіть спроби скоротити власні витрати викликали невдоволення придворної еліти.

Чутки про розпусту та навіть інтимні стосунки з сином поширювали вороги Марії-Антуанетти, адже хотіли знищити її. Насправді відомим її коханцем був лише граф Аксель фон Ферзен.

Портрет Марії-Антуанетти

Письменниця Мелані Берроуз розповіла, що багато чуток виникли через упереджене ставлення, адже більшість ранніх біографій королеви писали чоловіки. Насправді вона була сором’язливою, рідко пила, лише трохи фліртувала з чоловіками і не любила, коли її бачили без одягу, навіть слуги.

Деякі історики вважають, що її проблеми зі здоров’ям могли бути через венеричне захворювання, але підкреслюють, що Марію-Антуанетту ображали й не поважали. Навіть якщо вона іноді шукала задоволення поза шлюбом, це легко пояснити складними обставинами її життя.

Крім того, Марія-Антуанетта була турботливою матір’ю, доброю і щедрою. Вона усиновила кількох дітей, зокрема Жана Амілкара, родом із Сенегалу, якого вона звільнила з рабства.

