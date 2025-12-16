Отношения с сыном, расточительство и измена стране? Секреты королевы Марии-Антуанетты, которую отправили на гильотину (фото)

Враги французской королевы считали, что именно ее расточительство привело страну к банкротству

Мария-Антуанетта была королевой Франции, символом роскоши и моды, а вместе с тем объектом ненависти и сплетен. Ее жизнь была полна блеска Версаля, интриг и тайн, однако закончилась трагически на эшафоте.

Но что на самом деле скрывалось за образом "Мадам Дефицит" и почему ее история до сих пор волнует мир, написал "Телеграф". Когда ее казнили, женщине было всего 37 лет.

Мария-Антуанетта: роскошь и трагическая судьба королевы Франции

Мария-Антуанетта, полное имя Мария Антония Йозефа Йоганна фон Габсбург-Лотаринская, родилась 2 ноября 1755 года в семье австрийских императоров. Она была одной из пятнадцати детей Марии-Терезии и Франца I. В 14 лет девушка вышла замуж за Людовика-Огюста, будущего Людовика XVI, и переехала во Францию, став дофиной, а чуть позже — королевой.

Портрет юной эрцгерцогини Австрии

Ее брак был частью политического союза между Австрией и Францией. Несмотря на свадьбу в 1770 году, брак не был "полностью завершен" вплоть до 1777 года из-за скромности или медицинских проблем Людовика XVI, что вызвало немало сплетен при дворе. У супругов родилось четверо детей: Мария-Тереза-Шарлотта, Людовик-Жозеф, Людовик-Шарль и София, но большинство из них умерли в детстве или юности.

Королева Мария-Антуанетта с Людовиком XVI

Став королевой в 1774 году, Мария-Антуанетта быстро получила репутацию расточительницы. Ее называли "Мадам Дефицит", ведь она тратила большие суммы на модные платья, огромные прически и свое частное поместье Petit Trianon, где пыталась воссоздать сельскую жизнь вдали от дворца. Народ, страдавший от голода, видел в ней символ роскоши и безразличия. Однако многие легенды, такие как фраза "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", на самом деле являются вымыслом. Это выражение происходит из книги Руссо "Исповеди", которую он написал в 1765 году, когда Марии-Антуанетте было всего 10 лет и она жила в Австрии.

Petit Trianon — "деревенский" дворец

Когда в 1789 году началась Французская революция, жизнь королевы резко изменилась. После неудачного побега королевской семьи в Варенне в 1791 году Людовик XVI и Мария-Антуанетта стали объектом жестоких преследований. Говорят, что от стресса после этой попытки побега волосы королевы поседели буквально за одну ночь, что стало символом ее страданий.

Людовика XVI казнили 21 января 1793 года, а Мария-Антуанетта попала в тюрьму Консьержери. Суд над ней начался 14 октября того же года. Ее обвинили в измене, сотрудничестве с врагами Франции и других якобы позорных поступках, включая интимные отношения с сыном, хотя эти обвинения были безосновательными. 16 октября 1793 года королеву казнили на площади Революции. Ее последние слова, когда она случайно наступила на ногу палачу, были вежливыми: "Прошу прощения, месье, я сделала это нечаянно".

Казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты

Мифы об аристократке

Хотя история закрепила за Марией-Антуанеттой образ развратной и расточительной королевы, современные исследования показывают другую сторону, как написали в "BBC.News". Она была щедрой, поддерживала благотворительность, часто пересматривала гардероб и отдавала платья слугам. Старалась вести более простую жизнь, особенно в Petit Trianon, хотя придворная публика этого не понимала.

Многие конфликты и обиды возникли из-за того, что она была иностранкой и не имела политической власти, но в то же время оставалась заметной и влиятельной на дворе. Хотя ее называли расточительницей, но она тратила меньше, чем братья короля. Как объяснила доктор Сара Грант, Францию разорили не расходы Марии-Антуанетты на одежду, а огромные расходы на войны, в частности на американскую войну за независимость. Даже попытки сократить собственные расходы вызывали недовольство придворной элиты.

Слухи о разврате и даже интимных отношениях с сыном распространяли враги Марии-Антуанетты, ведь хотели уничтожить ее. На самом деле известным ее любовником был только граф Аксель фон Ферзен.

Портрет Марии-Антуанетты

Писательница Мелани Берроуз рассказала, что многие слухи возникли из-за предвзятого отношения, ведь большинство ранних биографий королевы писали мужчины. На самом деле она была застенчивой, редко пила, лишь немного флиртовала с мужчинами и не любила, когда ее видели без одежды, даже слуги.

Некоторые историки считают, что ее проблемы со здоровьем могли быть из-за венерического заболевания, но подчеркивают, что Марию-Антуанетту оскорбляли и не уважали. Даже если она иногда искала удовольствия вне брака, это легко объяснить сложными обстоятельствами ее жизни.

Кроме того, Мария-Антуанетта была заботливой матерью, доброй и щедрой. Она усыновила нескольких детей, в частности Жана Амилкара, родом из Сенегала, которого она освободила из рабства.

