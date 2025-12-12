Рус

Врятував життя тисячам, а сам помер від інфаркту. Як Микола Амосов змінив медицину (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Радянський і український вчений-медик
Радянський і український вчений-медик. Фото Колаж "Телеграфу"

Геніальний українець, якого назвали другим після Ярослава Мудрого

Микола Амосов — людина, без якої сучасна медицина виглядала б інакше. Він врятував тисячі пацієнтів, створив власні наукові школи й прославився далеко за межами країни.

Він став символом професійної відданості й сміливих рішень, які змінили підходи до лікування серця та розвитку науки. Та за видатними досягненнями стоїть непроста історія шляху. Чому про нього говорять досі, написав "Телеграф".

Микола Амосов - радянський і український вчений-медик, торакальний хірург, кібернетик, письменник
Видатний український кардіохірург світового рівня

На початку другої декади грудня, а саме 12-го, в Україні вшановують памʼять Миколи Амосова — видатного кардіохірурга, науковця, мислителя та одного з найбільш відомих медиків XX століття. Він прожив майже 90 років і працював хірургом до глибокої старості, буквально тримаючи скальпель у руках до 80 років.

Микола Амосов залишив після себе величезну спадщину: понад 400 наукових праць, серед яких 19 монографій. Його книги перекладали й перевидавали у США, Німеччині, Японії, Болгарії та інших країнах. В інституті, який він створив у Києві, підготували понад 40 докторів і більш як 150 кандидатів наук, багато з яких пізніше очолили провідні наукові центри.

Академік Микола Амосов розповідає про збалансований режим харчування, 1984 рік

Амосов був відомий не лише як хірург, а і як письменник. Такі його твори, як "Думки та серце", "Записки з майбутнього", "ППГ-2266", "Книга про щастя та нещастя" неодноразово виходили як в Україні, так і за кордоном. Його літературні роботи вирізняються філософським підходом, чесністю та глибоким аналізом життя.

Він активно займався й громадською діяльністю: був депутатом Верховної Ради СРСР чотирьох скликань, отримав численні нагороди СРСР та України. У 2003 році Інститут серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України офіційно назвали на честь Амосова. А у 2008 році за результатами національного проєкту "Великі українці" він посів друге місце — одразу після Ярослава Мудрого.

Від сина селян до залізного кардіохірурга: неймовірна історія Миколи Амосова

Микола Амосов виріс у простій селянській сімʼї поблизу міста Череповця, що в Російській Федерації. Його мати була повитухою, а батько, повернувшись з фронту після Першої світової, пізніше пішов з родини. Після навчання у школі, яке тривало з 12 до 18 років, юний Амосов обрав технічний напрям і вступив до механічного технікуму.

На початку 1930-х він працював у Архангельську, де керував зміною робітників на електростанції при лісопильному заводі. Попри роботу, продовжував здобувати освіту: спершу в індустріальному інституті заочно, а згодом — у медичному інституті того ж міста. Медицину закінчив із відзнакою, а його дипломна робота демонструвала його інженерне бачення й широту інтересів — проєкт великого літака з паровою турбіною.

У 1940 році Амосов отримав і диплом інженера. До початку війни він працював хірургом у Череповці, а коли почалася Друга світова, став головним хірургом у пересувному госпіталі. Пізніше продовжив медичну практику в Москві.

Микола Амосов - радянський і український вчений-медик, торакальний хірург, кібернетик, письменник
Лікар, який врятував тисячі пацієнтів

У 1952 році він переїхав до Києва, де прожив майже 50 років. Саме тут сформувалася його пристрасть до кардіохірургії — сфери, яка згодом зробила його імʼя всесвітньо відомим. Уже в 1953 році він захистив докторську дисертацію, а через два роки вперше в Україні розпочав проводити операції на серці для лікування складних вад. Тоді ж очолив новостворену кафедру грудної хірургії, а згодом — першу в країні кафедру анестезіології.

У 1958 році Амосов одним із перших у СРСР почав використовувати штучний кровообіг, а разом з ученими Інституту кібернетики досліджував роботу серця на новому на той час науковому рівні. У 1963 році він здійснив перше в країні протезування мітрального клапана, а вже невдовзі створив антитромботичні протези, що стали новаторським рішенням для світової медицини.

Микола Амосов - радянський і український вчений-медик, торакальний хірург, кібернетик, письменник
Амосов роздивляється знімки

Наукові інтереси Амосова виходили далеко за межі медицини. З кінця 1950-х до 1990 року він очолював напрям біологічної кібернетики в Інституті кібернетики НАН України. У 60–70-х роках працював над проєктами штучного інтелекту та разом із колегами створив перших автономних роботів із нейронним управлінням — на той час це було революційне досягнення.

Під його керівництвом проводилися масштабні наукові дослідження: від моделювання роботи серцево-судинної системи до спроб математично описати психічні процеси та окремі аспекти поведінки людини. За ці роботи Амосов двічі отримав Державну премію України.

Микола Амосов - радянський і український вчений-медик, торакальний хірург, кібернетик, письменник
Ініціатор відкриття перших кафедр хірургії та анестезіології

У 1983 році клініку, якою він керував, реорганізували в Київський інститут серцевої хірургії. Нині там щороку проводять близько трьох тисяч операцій. Амосов став першим директором інституту й залишався почесним керівником навіть після виходу з адміністративної посади.

Протягом життя він був членом низки міжнародних медичних і наукових організацій, входив до редакційних рад спеціалізованих журналів та довгий час представляв інтереси громадян у Верховній Раді СРСР.

Микола Амосов помер 12 грудня 2002 року від інфаркту міокарда. Похований у Києві на Байковому кладовищі, де у 2003 році встановили його пам’ятник.

Один із записів у щоденнику Миколи Амосова

Автор тексту підбиває підсумки свого життя. Він говорить про тяжкі переживання через смерть пацієнтів і відчуття безсилля, але визнає, що його головною справою була хірургія. Він врятував тисячі людей, створив клініку та інститут, підготував багатьох лікарів. Інші його заняття — книги, кібeрнетика, філософія — були важливими, але не такими результативними. Якби міг прожити життя знову, все одно обрав би хірургію.

Микола Амосов - радянський і український вчений-медик, торакальний хірург, кібернетик, письменник
Записи у щоденнику хірурга

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мецената Євгена Чикаленка, який роками підтримував українських письменників, науковців, культурних діячів, журналістів та видавництв, але помер у бідності.

Теги:
#Історія #Кардіохірургія #Цікаве #Микола Амосов