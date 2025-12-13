Навіки втрачена локація. У Харкові століття тому був сад із пікантними розвагами (фото)

Сад "Баварія" був одним із найпопулярніших місць відпочинку Харкова — розваги були на всі смаки

Сад "Баварія" — одна з тих сторінок харківської історії, яких більше не існує на мапі міста, але які яскраво відображають дух своєї епохи. Важливо — з районом Нова Баварія аж ніяк не пов'язаний.

Наприкінці XIX — на початку XX століття ця місцевість на Харківській набережній була справжнім осередком відпочинку, розваг та навіть розпусти. Ще у 1860-х роках значні земельні ділянки між Куликівською вулицею та правим берегом річки Харків належали купцю Лукіну. Тут розкинувся великий фруктовий сад з озером, а наприкінці ХІХ століття на частині цих володінь з’явився сад "Баварія". У ньому влаштовували концерти, театральні та циркові вистави, танці, а взимку працювала ковзанка. Укріплення берегів річки та розвиток набережної сприяли перетворенню району на популярне місце дозвілля харків’ян.

Сад Баварія знаходився між Харківською набережною та сучасною станцією метро "Академіка Бекетова"

Особливу славу "Баварії" приніс Малий театр — одне з перших капітальних театральних приміщень Харкова для вистав, концертів і благодійних заходів. Його збудували у 1902 році за проєктом архітектора Юліуса Цауне на замовлення колезького асесора Адама Львова. Театр мав два зали, просторе фоє з дзеркалами та буфет і відкрився виставою "Таланти й поклонники". Після перебудови він міг вміщувати до тисячі глядачів.

Малий театр

Харківська набережна в 1888 році

У 1909 році будівлю Малого театру разом із садом "Баварія" за 183 тисячі рублів придбав купець першої гільдії Віктор Жаткін. Новий власник перетворив цей простір на справжній "комбінат розваг", що отримав назву "Вілла Жаткіна".

Театр зазнав масштабної реконструкції, при ньому з’явилася власна електростанція, була прокладена окрема вулиця та навіть одноколійна трамвайна лінія. Життя тут вирувало цілодобово: вранці — вистави, вдень у саду — атракціони, а ввечері й уночі — бали та концерти.

Вид на "Віллу Жаткіна" та сад Баварія

На сцені виступали різноманітні трупи, зокрема оперні та єврейські театральні колективи, а у 1910-х роках тут співав і Олександр Вертинський. Водночас "Вілла Жаткіна" здобула й скандальну славу — окрім музичних подій, тут показували так зване "кіно для чоловіків" (в сучасному світі це б назвали порнографією) і діяли пікантні заклади сумнівної репутації, простіше — борделі.

Сад "Баварія" та "Вілла Жаткіна" не пережили буремних подій XX століття й зникли з міського простору. Віллу продали у 1915, а під час Другої світової будівля сильно постраждала і її знесли. Район забудували житловими будинками.

