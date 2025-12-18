"Динамо" — "Ноа": букмекери та ШІ дали неоднозначний прогноз на матч

Фахівці та бездушна машина не змогли виділити однозначного фаворита зустрічі

У четвер, 18 грудня, "Динамо" зіграє поєдинок 6-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Ноа". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Динамо" — "Ноа".

Що потрібно знати

"Динамо" прийме "Ноа" у Польщі

Букмекери на боці киян

Штучний інтелект очікує на відкритий футбол з великою кількістю голів

На думку букмекерів, український гранд – невеликий фаворит зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Ноа"

На тріумф "Динамо" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,39. Водночас шансів у вірменського колективу трохи менше — коефіцієнт 2,98. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність успіху чемпіонів України у 41%, а чемпіонів Вірменії – у 32%. Зазначимо букмекери вважають найімовірнішим результатом зустрічі нічию з рахунком 1:1 (коефіцієнт 5,55).

Прогноз ШІ на матч "Динамо" — "Ноа"

На думку штучного інтелекту Grok, "Динамо" – невеликий фаворит зустрічі. ШІ очікує відкритий матч із великою кількістю голів. Grok вважає, що поєдинок завершиться з рахунком 2:1 на користь киян, проте не виключає і нічиєї з рахунком 1:1/2:2.

Матч "Динамо" — "Ноа" відбудеться у Любліні на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У 5-му турі "динамівці" зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2) і достроково покинули єврокубки.