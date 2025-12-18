Рус

"Динамо" — "Ноа": букмекери та ШІ дали неоднозначний прогноз на матч

Михайло Корнілов
Читать на русском
"Динамо" на тренуванні
"Динамо" на тренуванні. Фото ФК Динамо (Київ)

Фахівці та бездушна машина не змогли виділити однозначного фаворита зустрічі

У четвер, 18 грудня, "Динамо" зіграє поєдинок 6-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Ноа". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Динамо" — "Ноа".

Що потрібно знати

  • "Динамо" прийме "Ноа" у Польщі
  • Букмекери на боці киян
  • Штучний інтелект очікує на відкритий футбол з великою кількістю голів

На думку букмекерів, український гранд – невеликий фаворит зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" — "Ноа"

На тріумф "Динамо" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,39. Водночас шансів у вірменського колективу трохи менше — коефіцієнт 2,98. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність успіху чемпіонів України у 41%, а чемпіонів Вірменії – у 32%. Зазначимо букмекери вважають найімовірнішим результатом зустрічі нічию з рахунком 1:1 (коефіцієнт 5,55).

Прогноз ШІ на матч "Динамо" — "Ноа"

На думку штучного інтелекту Grok, "Динамо" – невеликий фаворит зустрічі. ШІ очікує відкритий матч із великою кількістю голів. Grok вважає, що поєдинок завершиться з рахунком 2:1 на користь киян, проте не виключає і нічиєї з рахунком 1:1/2:2.

Матч "Динамо" — "Ноа" відбудеться у Любліні на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У 5-му турі "динамівці" зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2) і достроково покинули єврокубки.

#Футбол #ФК Динамо Київ #Ліга конференцій