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Часто зустрічається. Що таке афантазія та чому її бурхливо обговорюють українці

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Людина фантазує
Людина фантазує. Фото Колаж "Телеграфу"

Вперше офіційно існування цього стану задокументували у 2015

У мережі українка розповіла, про свою особливість, яка є у багатьох людей. Виявляється, не усі однаково бачать картинки в голові, коли фантазують.

Як зазначила користувачка, коли людина не може щось уявляти — це називається афантазія. Тобто це стан за якого людина не бачить жодного зображення у голові, коли фантазує.

"Нещодавно дізналася, що в мене афантазія… Я в шоці. Все життя думала, що "картинки в голові" — це просто метафора, і насправді їх ніхто не бачить. Виявляється, бачать. А в мене там просто темрява (№ 1). При цьому я мисткиня", — йдеться у повідомленні.

Як бачать люди з афантазією
Як бачать люди з афантазією

Як видно на фото, фантазія у людей має різні рівні, і ті, хто не бачать нічого, коли щось уявляються — це люди з афантазією. Замість того щоб "побачити" картинку в голові (наприклад, обличчя друга чи захід сонця), вони просто концептуально знають, як виглядають ці речі, але їхнє "внутрішнє око" залишається сліпим.

Вперше термін афантазія описав британський невролог Адам Земан у 2015. За його дослідженнями, афантазія — це стан та один з варіантів норми нейровідмінності. Афантазія може проявлятися по-різному. Дехто не може уявити звуки (не чує музику в голові), смаки чи запахи, а у деяких відсутня лише візуальна уява. Афантазія зустрічається приблизно у 1–4% людей.

У коментарях користувачі зазначали, що також вважали, що усі люди бачать чіткі картинки. Були й ті, хто навпаки ділилися досвідом про свої особливості фантазії.

Люди писали:

  • У мене приблизно так. Я б сказала, що між 4 і 5, бо деталізовано, яскраво, реалістично і кольорово. Лише одна особливість — напівпрозора картинка.
  • Я думала всі бачать чіткі картинки, коли фантазують…
  • Дізналась в сьогодні років, що люди реально бачать картинки. Бо я тупо 1. А окрім того, я ще нещодавно дізналась, що виявляється люди реально чують голос в думках, а я ні чорта не чую. Обідно.
  • В смислі? А шо, хтось не бачить?
  • Блін, я думала всі бачать. Я книжку читаю, і ніби кіно в голові дивлюсь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала, як виглядають туалети в київському метро, чим здивувала мережу.

Теги:
#Зір #Уява #Фантазія