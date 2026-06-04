Українців цих професій шукає ТЦК: кого хочуть мобілізувати в першу чергу

Є рекрутери, які набирають обмежено придатних людей

Українців певних професій можуть мобілізувати в першу чергу, оскільки їх потребує армія. При цьому зараз для будь-якої цивільної спеціальності знайдеться справа у війську.

Про це у коментарі виданню Texty розповів один із військовослужбовців ТЦК. За його словами, зараз в армії посилено шукають тих, хто вміє тримати в руках паяльник і може відрізнити транзистор від резистора.

"Дуже потрібні водії, інженери, логісти. Навіть якщо ти художник, малюєш пензлем, є багато можливостей: малювати карти, розробляти маскувальні сітки під будь-яку місцевість. Дизайнер одягу став шевцем у бригаді, хіміки роблять вибухівку, любителі комп’ютерних ігор, які толком ніколи не працювали, але чудово вправляються з джойстиком, можуть стати дронарями", — йдеться у матеріалі.

Є рекрутери, які набирають обмежено потрібних людей у військові частини забезпечення.

"У ТЦК також не вистачає людей", — каже військовослужбовець.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді пояснили, як може змінитися мобілізація.