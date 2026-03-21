Повернетесь з неймовірними фото. Топ-5 тюльпанових локацій України
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Сезон квітнення зазвичай починається у квітні
Уже зовсім скоро в Україні почнеться період квітнення тюльпанів. Насолодитись красою весни на повну можна на спеціальних локаціях, зокрема полях.
"Телеграф" зробив підбірку найпопулярніших та найгарніших полів з тюльпанами в Україні. Зауважимо, що зазвичай вони починають квітнути з середини квітня та до кінця травня, але все залежить від погодних умов.
Найкращі тюльпанові локації України:
- Київська область — "Співоче поле" на території Печерського ландшафтного парку та приватний дендропарк "Добропарк" у селі Мотижин приблизно в 30 кілометрах від Києва. Зазвичай цю локацію називають найбільш тюльпановою в Україні. До того ж майже щороку "Сівоче поле" дивує новими локаціями та сортами квітів. Тут є ранні, середні та пізні сорти, загалом 355 сортів тюльпанів, а також гіацинти, нарциси та мускарі.
- Волинська область — цю локацію називають Волинською Голландією, площа поля складає кілька гектарів. Знаходиться воно в селі Линівка в 35 кілометрах від Луцька. Щороку тут облаштовують креативні фотозони, торгові палатки та фуд-корти.
- Чернівецька область — сімейний парк Vengreenery в селі Мамаївці, за 12 кілометрів від Чернівців. Організатори зазвичай створюють комфортні умови та гарні фотозони. Торік вартість дорослого вхідного квитка до парку коштувала 250 гривень, а дитячого – 100 гривень.
- Кіровоградська область — Дендропарк у Кропивницькому налічує майже 3 млн тюльпанів. Тут представлено 150 сортів тюльпанів, зокрема унікальні "Жовтий ангел" та "Елегантна корона".
- Закарпаття — тюльпановий сезон краще спостерігати в ландшафтному парку Paradise селі Тиглаш у Закарпатській області, за 15 кілометрів від Ужгорода. У сезон парк працює щодня з 9:00 до 20:00. Вартість дорослого квитка у 2025 була – 250 гривень, для дітей — від 150 до 200 гривень.
Додамо, що період квітнення залежить від погодних умов, адже чим тепліша весна, тим швидше поля замайорять яскравими фарбами.
