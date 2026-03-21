Вернетесь с невероятными фото. Топ-5 тюльпановых локаций Украины

Сезон цветения обычно начинается в апреле

Уже совсем скоро в Украине начнется период цветения тюльпанов. Наслаждаться красотой весны по полной можно на специальных локациях, в частности полях.

"Телеграф" сделал подборку самых популярных и красивых полей с тюльпанами в Украине. Заметим, что обычно они начинают цвести с середины апреля до конца мая, но все зависит от погодных условий.

Лучшие тюльпановые локации Украины:

Киевская область - "Співоче поле" на территории Печерского ландшафтного парка и частный дендропарк "Добропарк" в селе Мотыжин примерно в 30 километрах от Киева. Обычно эту локацию называют самой тюльпановой в Украине. К тому же почти каждый год "Співоче поле" удивляет новыми локациями и сортами цветов. Здесь есть ранние, средние и поздние сорта, всего 355 сортов тюльпанов, а также гиацинты, нарциссы и мускари.

Тюльпаны в Киевской области

Волынская область — эту локацию называют Волынской Голландией, площадь поля составляет несколько гектаров. Находится она в селе Линовка в 35 километрах от Луцка. Каждый год здесь обустраивают креативные фотозоны, торговые палатки и фуд-корты.

Волынская Голландия

Черновицкая область — семейный парк Vengreenery в селе Мамаевцы, в 12 километрах от Черновцов. Организаторы обычно создают комфортные условия и красивые фотозоны. В прошлом году стоимость взрослого входного билета в парк стоила 250 гривен, а детского – 100 гривен.

Vengreenery в Черновицкой области

Кировоградская область — Дендропарк в Кропивницком насчитывает почти 3 млн тюльпанов. Здесь представлено 150 сортов тюльпанов, в том числе уникальные "Желтый ангел" и "Элегантная корона".

Дендропарк в Кропивницком

Закарпатье — тюльпановый сезон лучше наблюдать в ландшафтном парке Paradise селе Тиглаш в Закарпатской области, в 15 километрах от Ужгорода. В сезон парк работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Стоимость взрослого билета в 2025 году была – 250 гривен, для детей – от 150 до 200 гривен.

Парк Paradise с тюльпанами в Закарпатье

Добавим, что период цветения зависит от погодных условий, ведь чем теплее весна, тем быстрее поля покроются яркими красками.

