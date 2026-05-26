Не лише "Юрко" і "Юра": які лагідні звертання до Юрія існують в українській мові

Десятки українських форм, про які мало хто знає

Ім’я Юрій має набагато більше українських форм, ніж багато хто звик чути у повсякденному житті. Частину з них сьогодні майже не використовують, хоча вони є правильними та давно існують в українській мові.

Мовний наставник Адам Діденко розповів, як ще можна звертатися до Юрія українською. А "Телеграф" розібрався, яке походження має це ім’я та як воно з’явилося в українській мові.

Серед найпоширеніших і наймилозвучніших варіантів — Юрко, Юрчик, Юрась, Юрасик, Юрашко, Юрійко та Юрусь. Деякі звертання мають особливо ніжне звучання — наприклад, Юрасенько, Юрасечко чи Юрієчко. Водночас короткі форми Юр або Юраш додають імені простоти.

Звідки пішло це ім'я і що воно означає

Ім’я Юрій має грецьке походження та є українською формою імені Георгій. Слово "Георгіос" перекладається як "землероб" або "хлібороб". У давньоруських літописах зустрічалася форма "Гюрги", а згодом з’явилися варіанти "Юрьи" та "Юрій" через зміни у вимові.

Вважається, що власники цього імені мають доброзичливий, спокійний і відкритий характер, легко знаходять спільну мову з людьми та вирізняються м’якістю у спілкуванні.

