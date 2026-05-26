Рус

Не лише "Юрко" і "Юра": які лагідні звертання до Юрія існують в українській мові

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Забудьте про стандартне звертання
Забудьте про стандартне звертання. Фото Колаж "Телеграфу"

Десятки українських форм, про які мало хто знає

Ім’я Юрій має набагато більше українських форм, ніж багато хто звик чути у повсякденному житті. Частину з них сьогодні майже не використовують, хоча вони є правильними та давно існують в українській мові.

Мовний наставник Адам Діденко розповів, як ще можна звертатися до Юрія українською. А "Телеграф" розібрався, яке походження має це ім’я та як воно з’явилося в українській мові.

Серед найпоширеніших і наймилозвучніших варіантів — Юрко, Юрчик, Юрась, Юрасик, Юрашко, Юрійко та Юрусь. Деякі звертання мають особливо ніжне звучання — наприклад, Юрасенько, Юрасечко чи Юрієчко. Водночас короткі форми Юр або Юраш додають імені простоти.

Звідки пішло це ім'я і що воно означає

Ім’я Юрій має грецьке походження та є українською формою імені Георгій. Слово "Георгіос" перекладається як "землероб" або "хлібороб". У давньоруських літописах зустрічалася форма "Гюрги", а згодом з’явилися варіанти "Юрьи" та "Юрій" через зміни у вимові.

Вважається, що власники цього імені мають доброзичливий, спокійний і відкритий характер, легко знаходять спільну мову з людьми та вирізняються м’якістю у спілкуванні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською ще можна звертатись до Дмитра.

Теги:
#Українська мова #Ім'я #Юрій