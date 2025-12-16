Директор за 1000 гривень: як власником мережі iBox став хлопець з глухого села на Житомирщині
Керівник існував тільки на папері
У маленькому селі на Житомирщині живе хлопець, на якого офіційно оформили компанію з мережею платіжних терміналів iBox. У 22 роки він став директором фірми, пов’язаної з великим банківським бізнесом. До цього на нього вже записали сотні компаній.
Що треба знати:
- Мережу iBox оформили на 22-річного жителя невеликого села
- Хлопця раніше засудили за фіктивне директорство
- На ньому висить 360 компаній з різних сфер
Про це йдеться у ексклюзивному матеріалі "Телеграфу". Детальніше читайте тут: "Як на хлопця із села оформили цілу імперію: якими послугами користуються навіть банкіри та відомі підприємці".
У 2024 році 22-річний Євгеній Растівський офіційно став директором ТОВ "Метапей". Саме ця компанія володіла мережею платіжних терміналів iBox, які працювали по всій Україні. Відповідні дані містяться у відкритих державних реєстрах та аналітичних сервісах, зокрема YouControl.
"Метапей" був партнером "Айбокс Банку". Національний банк України позбавив фінустанову ліцензії через численні порушення. Регулятор заявляв про ризики відмивання коштів, зокрема у сфері грального бізнесу. Після цього банк припинив роботу.
Євгеній Растівський — уродженець села у Бердичівському районі, де проживає лише 86 осіб. За офіційними даними, на нього оформлено понад 360 компаній. У багатьох із них він одночасно вказаний як директор, власник і бухгалтер.
У матеріалах кримінальної справи зазначено, що хлопець погоджувався ставати формальним керівником компаній за 1 тисячу гривень.
Він не займався управлінням підприємств і підписував документи за винагороду,
Сам Растівський уже був визнаний судом фіктивним директором. Йому призначили рік умовного покарання за підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб. Рішення набрало законної сили.
Як працює схема з фіктивними директорами
Схема з фіктивними директорами працює за простим принципом: компанію оформлюють на людину, яка фактично не керує бізнесом. Формально вона стає директором і власником, але реальні рішення ухвалюють інші особи.
Для цього знаходять людину, готову за невелику плату надати свої документи. Вона підписує папери у нотаріуса або через реєстратора, після чого її вносять у державні реєстри як керівника компанії. Часто така особа одночасно значиться директором, власником і бухгалтером.
Після переоформлення реальні власники зникають з офіційних документів. У разі перевірок, боргів або кримінальних справ саме фіктивний директор фігурує у матеріалах, тоді як організатори схеми залишаються поза реєстрами.
Такі компанії використовують для різних цілей: швидкої зміни власників, припинення діяльності без перевірок або участі у фінансових операціях. Коли фірма стає проблемною, її просто залишають разом із номінальним керівником.
Саме за таким принципом, згідно з матеріалами справи, оформлювали компанії і на Євгенія Растівського, який погоджувався ставати директором за грошову винагороду, не здійснюючи реального управління бізнесом.
