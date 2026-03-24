Чому біля каси завжди шоколад і батарейки: маркетолог розкрив механіку найприбутковішої зони магазину

Біля кас у супермаркетах майже завжди можна побачити шоколад, жуйки, напої та батарейки. Це не випадковий вибір товарів, а продумана маркетингова стратегія, яка працює з увагою покупця в момент очікування.

Як пояснює експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук, зона біля каси — одна з найприбутковіших у магазині, адже саме тут покупці найчастіше здійснюють імпульсивні покупки.

Як пояснює експерт, коли людина стоїть у черзі, вона мимоволі шукає, на що звернути увагу. Якщо немає телефону або він не використовується, погляд починає зупинятися на товарах навколо. Саме тоді спрацьовує візуальний ефект: яскраві упаковки та недорогі товари привертають увагу і часто спонукають до спонтанної покупки.

За його словами, особливе місце займають солодощі, зокрема шоколад, адже вони асоціюються зі швидким джерелом енергії. Така продукція часто викликає підсвідоме бажання "підкріпитися" прямо зараз.

