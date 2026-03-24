Почему у кассы всегда лежат шоколад и батарейки: маркетолог раскрыл секреты самой прибыльной зоны магазина

Там обычно размещают то, что мы считаем самым необходимым

У касс в супермаркетах почти всегда можно увидеть шоколад, жевательную резинку, напитки и батарейки. Это не случайный выбор товаров, а продуманная маркетинговая стратегия, направленная на привлечение внимания покупателя в момент ожидания.

Как объясняет эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук, зона у кассы — одна из самых прибыльных в магазине, ведь именно здесь покупатели чаще всего совершают импульсивные покупки.

Как объясняет эксперт, когда человек стоит в очереди, он невольно ищет, на что обратить внимание. Если нет телефона или он не используется, то взгляд начинает останавливаться на товарах вокруг. В это время срабатывает визуальный эффект: яркие упаковки и недорогие товары привлекают внимание и часто побуждают к спонтанной покупке.

По его словам, особое место занимают сладости, в частности, шоколад, ведь они ассоциируются с быстрым источником энергии. Такая продукция часто вызывает подсознательное желание "подкрепиться" прямо сейчас.

