Вам можуть підсунути шмурдяк: як правильно обрати вершкове масло

Ці прості правила допоможуть зекономити гроші

На магазинних полицях натуральне вершкове масло нерідко сусідить із сурогатами — продуктами, де молочний жир частково або повністю замінений рослинним. Багато покупців орієнтуються лише на жирність 82,5% і кладуть пачку в кошик, не читаючи далі.

"Телеграф" розповість, як не купити підробку. Ми поділимося лайфхаком, як не витратити кошти на неякісний продукт.

Головне — назва продукту

Справжнє масло повинно мати маркування "Масло вершкове". Виробник не може так позначати продукт, якщо він не відповідає відповідним вимогам. Якщо ж бачите на пачці "масляний продукт", "вершковий смак" чи "молоковмісний продукт" — це вже тривожний сигнал.

Напис "молоковмісний продукт" означає, що тваринні жири там змішані з рослинними. Таке "масло" не пахне молоком, не тане в роті і руках — лише у гарячій воді.

Номер стандарту — другий орієнтир

Натуральне масло виготовляється за ДСТУ 4399:2005 — цей стандарт регламентує виробництво з молочного жиру. Якщо на упаковці вказано номер 4445:2005, це означає спред або жирову суміш.

Що має бути у складі

Якісне вершкове масло має містити тільки вершки — і сіль, за потреби. Будь-які додаткові компоненти можуть вказувати на спробу здешевити виробництво.

Якщо ж на етикетці є слова "гідрогенізовані жири" — за цією складною назвою зазвичай ховається пальмова олія, оброблена для затвердіння. Будь-яка згадка рослинних, пальмових чи гідрогенізованих олій — привід залишити пачку на полиці.

Перевірка прямо в магазині

Достатньо натиснути пальцем на пачку прямо через обгортку. Справжнє вершкове масло при температурі близько +4°C має бути дуже твердим — продавити його практично неможливо. Якщо після натискання залишилась ямка, а продукт відчувається як пластилін — це ознака рослинних жирів.

Масло вершкове

Колір і запах

Якісне масло однорідного кольору. Хороше вершкове масло щільне, а розріз — блискучий. Справжнє масло практично не має запаху: якщо воно пахне сильно, навіть приємно — найімовірніше, використано ароматизатори.

Також варто пам'ятати: якісне масло швидко псується. Якщо продукт пролежав у холодильнику місяць і не змінив ні запаху, ні кольору — це майже напевно фальсифікат.

