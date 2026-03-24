Вам могут подсунуть шмурдяк: как правильно выбрать сливочное масло

Эти простые правила помогут сэкономить деньги

На магазинных полках натуральное сливочное масло часто соседствует с суррогатами – продуктами, где молочный жир частично или полностью заменен растительным. Многие покупатели ориентируются только на жирность 82,5% и кладут пачку в корзину, не читая дальше.

Мы поделимся лайфхаком, как не потратить деньги на некачественный продукт.

Главное – название продукта

Настоящее масло должно иметь маркировку "Масло сливочное". Производитель не может обозначать продукт, если он не отвечает соответствующим требованиям. Если же видите на пачке "масляный продукт", "сливочный вкус" или "молокосодержащий продукт" — это уже тревожный сигнал.

Надпись "молокосодержащий продукт" означает, что животные жиры там смешаны с растительными. Такое "масло" не пахнет молоком, не тает во рту и руках — только в горячей воде.

Номер стандарта – второй ориентир

Натуральное масло производится по ДСТУ 4399:2005 — этот стандарт регламентирует производство из молочного жира. Если на упаковке указан номер 4445:2005, значит спред или жировую смесь.

Что должно быть в составе

Качественное сливочное масло должно содержать только сливки и соль, при необходимости. Любые дополнительные компоненты могут указывать на попытку удешевить производство.

Если же на этикетке есть слова "гидрогенизированные жиры" — за этим сложным названием обычно скрывается пальмовое масло, обработанное для отверждения. Любое упоминание растительных, пальмовых или гидрогенизированных масел – повод оставить пачку на полке.

Проверка прямо в магазине

Достаточно нажать пальцем на пачку прямо через обертку. Настоящее сливочное масло при температуре около +4°C должно быть очень жестким — продавить его практически невозможно. Если после нажатия осталась ямка, продукт ощущается как пластилин — это признак растительных жиров.

Цвет и запах

Качественное масло однородного цвета. Хорошее сливочное масло плотное, а разрез – блестящий. Настоящее масло практически не имеет запаха: если оно пахнет сильно, даже приятно – вероятнее всего, использованы ароматизаторы.

Также следует помнить: качественное масло быстро портится. Если продукт пролежал в холодильнике месяц и не изменил ни запаха, ни цвета – это почти наверняка фальсификат.

Ранее "Телеграф" писал, почему дорогой товар в супермаркете заставляет вас считать более дешевым "выгодным".