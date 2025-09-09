Не купуйте цей перець. Як відрізнити овоч, що здатний серйозно нашкодити

Є секрети, які допоможуть обрати добрий перець

В Україні триває сезон овочів, золотий час, щоб наситити організм корисними речовинами перед зимою. Проте овочі треба вміти обирати, щоб уникнути тих, що замість користі загрожують проблемами: розповідаємо, як обрати солодкий перець.

Солодкий перець — це дуже корисний овоч, багатий на вітаміни (особливо вітамін С) та мінерали. Проте якщо його неправильно вирощували, він може зашкодити.

Перець містить багато вітаміну С

Який перець не можна вживати у їжу

Нітратний перець. Нітрати (солі азотної кислоти) використовуються як мінеральні добрива для прискорення росту рослин. Вони нешкідливі у розумних дозах, але якщо під час вирощування перцю нітратами зловживали, від таких плодів краще відмовитися.

Річ у тім, що нешкідливі нітрати в організмі людини під впливом мікрофлори перетворюються на нітрити. Саме вони завдають шкоди організму: перешкоджають транспортуванню кисню в крові та утворюють нітрозаміни — потужні канцерогени, які підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань.

Як відрізнити перець з надлишком нітратів

Овочі, вирощені зі зловживанням азотних добрив зазвичай більші та гарніші. Неприродно великий розмір та ідеальна блискуча та гладка шкірка без жодної вади — тривожний сигнал.

Також перець, що вирощувався з використанням надмірної кількості "хімії", може бути водянистим, а не пружним. Ще одної ознакою надмірного вмісту нітратів є жовті або білі волокна у серцевині, які йдуть від плодоніжки.

Обирайте перець, який має природний колір, нормальний розмір та міцну, пружну шкірку. Це допоможе отримати від нього максимум користі та уникнути ризиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, які гарбузи не можна їсти. Це загрожує отруєнням та навіть втратою волосся.