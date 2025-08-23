Ніколи не купуйте їх в магазині: 5 найнебезпечніших продуктів

Увагу звертайте не тільки на строк придатності

Щодня в раціоні людей можуть бути небезпечні продукти, які краще не купувати і не їсти. Однак є певний перелік, який ні в якому разі не можна вживати.

Про це розповів відомий кандидат хімічних наук Гліб Репіч, опублікувавши відео у Тік Ток. За його словами, є лише 5 продуктів, які 100% не можна їсти нікому.

Найнебезпечніші продукти

Гнилі овочі, фрукти тощо. Усе, що почало гнити і має відповідні ознаки — солодкуватий запах, зміна кольору, консистенції. Брудні продукти. Йдеться не тільки про овочі чи фрукти, адже будь-які продукти, що мають бруд небезпечні. Тому усе, що можна помити перед споживанням — миємо в проточній воді. Це не стосується вже готової їжі, напівфабрикатів тощо. Прострочені продукти. Будь-яка їжа, строк придатності якої вже добіг кінця, небезпечна. І не тільки через загрозу псування, а й через можливість розвитку плісняви чи інших бактерій. Продукти, які можуть викликати алергію у конкретної людини. Тут не йдеться про повне виключення арахісу чи горіхів з раціону, адже алергени в кожного організму індивідуальні. Продукти, які людина не любить. Сюди може входити і риба, і авокадо, і чипси.

Зауважимо, що чимало продуктів, які називають у мережі небезпечними, не є такими. Адже невелика кількість вафель, торта чи навіть коли не зашкодить організму. Звісно, тут не йдеться про людей з метаболічними хворобами чи порушенням роботи шлунково-кишкового тракту.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти не можна давати домашнім улюбленцям.