Запаси є, а видобутку майже немає: де в Україні найбільші поклади золота

Україна має значний потенціал для видобутку дорогоцінних металів

У надрах України містяться найрізноманітніші корисні копалини, зокрема й золото. Найбільше золотої руди зосереджено у центральних областях, на Донбасі та на Закарпатті.

При тому, що інформація про кількість запасів становить державну таємницю, експерти оцінюють золоторудний потенціал України у 3 тисячі тонн, але золота руда в Україні майже не видобувається. Про повідомили в Державній службі геології та надр України (Держгеонадра).

Де є запаси золота в Україні

Основі родовища золота в Україні зосередженні у трьох тектонічних структурах. Йдеться про Закарпатську внутрішню западину, Український щит та Донецьку складчасту структуру, які поділяються на шість золоторудних районів з ресурсним потенціалом в кілька тисяч тон золота (середній вміст 6-8 г/т). Серед них:

Український щит (родовища Клинцівське, Балка Широка, Балка Золота, Бердянське, Сергіївське, Майське та ін.) – 2400 тонн;

Донецька (Побузький, Кіровоградський, Середньо-Придніпровський райони) – 500 тонн;

Карпатська (Мужіївське, Берегівське, Сауляк) – 55 тонн.

Також експерти заявляють про потенційну можливість виявлення золота в Криму. Особливо перспективними є шельфи Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією.

Мапа розташування розвіданих золотих рудників в Україні. Фото stat.nonews.co

Мапа розташування розвіданих золотих родовищ в Україні. Джерело poland.mfa.gov.ua

Одне на всю Україну

Єдине в Україні родовище золота із затвердженими запасами — це Мужіївське золоторудне родовище. Воно розташоване біля села Мужієво, у південно-західній частині Берегівського низькогір'я на Закарпатті.

Станом на 2017 рік, в межах родовища знаходилось 55 т золота, 1 млн т цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті — це складало майже 3,8 млрд доларів США. Варто зауважити, що, станом на сьогодні, ця сума може бути значно вищою.

Мужіївське золоторудне родовище. Фото Вікіпедія

Мужіївську фабрику-рудник відкрили у 1999 році. За перший рік роботи видобули лише 12 кг золота. Після цього, у 2000 році видобули — 136 кг, у 2001 році — 76 кг, у 2002 році — 16 кг, 2003 році — 61 кг, у 2004 році — 161 кг,а у 2005 році — 182 кг. Усього було видобуто 646,4 кг і перероблено 292,711 т руди. Це підприємство можна розглядати як один з полігонів для дослідження золотовидобувних технологій та підготовки кадрів для золотовидобувної галузі країни, яка ще тільки зароджується.

Стан золотовидобувної галузі України

Попри наявні можливості, золото в Україні практично не видобувається – родовища не розробляються зокрема через недовивченість надр. Крім того розпочати видобуток складно як з технологічної, так і з фінансової точки зору.

