Запасы есть, а добычи почти нет: где в Украине наибольшие залежи золота

Вадим Михальченко
Залежи залота в Украине оцениваются в 3 тысячи тонн Новость обновлена 25 марта 2026, 19:22
Украина имеет значительный потенциал для добычи драгоценных металлов

В недрах Украины содержатся самые разные полезные ископаемые, в том числе и золото. Больше всего золотой руды сосредоточено в центральных областях, на Донбассе и на Закарпатье.

При том что информация о количестве запасов составляет государственную тайну, эксперты оценивают золоторудный потенциал Украины в 3 тысячи тонн, но золотая руда в Украине почти не добывается. Об этом сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеонадра).

Где есть запасы золота в Украине.

Основу месторождения золота в Украине сосредоточены в трех тектонических структурах. Речь идет о Закарпатской внутренней впадине, Украинском щите и Донецкой складчатой структуре, которые делятся на шесть золоторудных районов с ресурсным потенциалом в несколько тысяч тонн золота (среднее содержание 6-8 г/т). Среди них:

  • Украинский щит ( месторождения Клинцевское, Балка Широкая, Балка Золотая, Бердянское, Сергеевское, Майское и др.) – 2400 тонн;
  • Донецкая (Побужский, Кировоградский, Средне-Приднепровский районы) – 500 тонн;
  • Карпатская (Мужиевское, Береговское, Сауляк) – 55 тонн.

Также эксперты заявляют о потенциальной возможности обнаружения золота в Крыму. Особенно перспективны шельфы Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией.

Карта расположения разведанных золотых рудников в Украине. Фото stat.nonews.co
Карта расположения разведанных золотых месторождений в Украине. Источник poland.mfa.gov.ua

Одно на всю Украину

Единственное в Украине месторождение золота с утвержденными запасами – это Мужиевское золоторудное месторождение. Оно расположено возле села Мужиево, в юго-западной части Береговского низкогорья на Закарпатье.

По состоянию на 2017 год в пределах месторождения находилось 55 т золота, 1 млн т цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте это составляло почти 3,8 млрд долларов США. Следует заметить, что, по состоянию на сегодняшний день, эта сумма может быть значительно выше.

Мужиевское золоторудное месторождение. Фото Википедия

Мужиевскую фабрику-рудник открыли в 1999 году. За первый год работы добыли всего 12 кг золота. После этого, в 2000 году добыли – 136 кг, в 2001 году – 76 кг, в 2002 году – 16 кг, в 2003 году – 61 кг, в 2004 году – 161 кг, а в 2005 году – 182 кг. Всего было добыто 646,4 кг и переработано 292,711 т руды. Это предприятие можно рассматривать как один из полигонов для исследования золотодобывающих технологий и подготовки кадров для золотодобывающей отрасли зарождающейся страны.

Состояние золотодобывающей отрасли Украины

Несмотря на имеющиеся возможности, золото в Украине практически не добывается – месторождения не разрабатываются, в частности, из-за недоизученности недр. Кроме того, начать добычу сложно как с технологической, так и с финансовой точки зрения.

