Деяким випускникам в Україні виплатять 200 тисяч "бонусу" - українці вже назвали це "плювком в обличчя"

Українці виявилися не в захваті від нововведення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виплачувати 200 тисяч гривень одноразової допомоги випускникам медичних вишів, які погодяться працювати в медичних закладах у сільській місцевості або на територіях активних бойових дій.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що така програма має допомогти у боротьбі з кадровим дефіцитом.

"Ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій. Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", — дописав голова уряду.

Однак в суспільстві ініціатива викликала хвилю обговорень. Головні питання — безпека, житло, реалії на місцях та тривалість зобов’язань. У коментарях люди прямо висловили сумніви щодо реального змісту пропозиції: мовляв, держава "оцінює життя медика у 200 тисяч гривень", а сама пропозиція — це "натяк іти вмирати".

Чимало користувачів звернули увагу, що в селах часто немає елементарних умов для роботи лікаря. Занедбані або закриті амбулаторії, відсутність житла, мізерна зарплата. За словами одного коментатора, "амбулаторії в прифронтових селах розграбовані, персонал скорочено, лікарі давно виїхали".

Також лунали думки про те, що молодому фахівцю просто ніде буде жити: "Хочеш скористатися пільгою — орендуй житло, а орендодавець через податки підніме ціну. У підсумку – втрата, а не вигода". Інші зауважують: "Будинок з нормальними умовами коштує від 10 тисяч доларів, а 200 тисяч гривень — це лише початок витрат".

Частина дописів — про відсутність гарантій і реальну небезпеку. Люди запитують: "А якщо медик уже працює в селі? Чому йому не платять?", "Чи буде ця виплата готівкою, чи розіб’ють на частини?", "Чи це не привід потім примусово відправити на фронт?". У коментарях згадують радянську систему "розподілу" й порівнюють ініціативу з подібними рішеннями щодо молодих учителів у минулі роки — тоді вони також не дали очікуваного ефекту.

Багато хто прямо зазначає: "Йдеться не про підтримку, а про спробу закрити дірки руками випускників без досвіду. Аби потім звітувати, що ситуація вирішена".

У деяких коментарях прозвучали конструктивні альтернативи. Найбільш поширена думка — не одноразова виплата, а безвідсоткова іпотека або державне житло. Інші наголошують: "Проблема не тільки в грошах — треба створити людські умови, надати стабільність, забезпечити розвиток". Пропонують також підвищення зарплат, компенсацію оренди, забезпечення обладнанням та ліками.

Попри загальну критику, частина користувачів вважає, що хоча б щось — краще, ніж нічого. Але навіть у цьому контексті панує скепсис щодо реальної реалізації програми: "Головне — не дати, а не забрати", — лунає в одному з відгуків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді опрацьовують можливість надання дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком 23–24 роки. Над відповідним питанням нині ведеться робота.