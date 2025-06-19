Приватна школа в Харкові ледь не потрапила у скандал: мати хотіла запустити дрон

На дитячому випускному в Харкові ледь не сталось правопорушення

Харківська приватна школа "Авторська школа Бойка" ледь не втрапила в халепу. Все — через бажання однієї з мам влаштувати для своєї дитини незабутній випускний.

У прифронтовому Харкові, який регулярно потерпає від російських безпілотників, вона хотіла запустити дрон над дитячим святом. В розпорядженні "Телеграфу" опинився скріншот повідомлень з особистого чату щодо цієї події.

Ефектну мить мали забезпечити пелюстки троянд, які б розсипали з безпілотника Mavic (раніше призначались для особистої та комерційної зйомки, наразі ж — активно використовуються військовими). Втім, запуск дрона на заході із дітьми не дозволили. Щоправда, розповідають — ініціаторка казала, що "з ППО домовлено". Врешті решт — обійшлося без порушення.

Скріншот повідомлень щодо події

Нагадаємо, ще з 24 лютого 2022 року для цивільних користувачів повітряний простір України закритий для використання. Підіймати дрони вгору за власним бажанням не можна не тільки біля лінії фронту, а й навіть глибоко в тилу. Подібні дії в місті, яке перебуває під постійною загрозою повітряних ударів, могли б привести до чималих проблем та банально налякати людей довкола.

В Харківській ОВА "Телеграфу" повідомили, що будь-яке використання дронів має погоджуватися одразу кількома службами, зокрема Національною поліцією. Поліція, своєю чергою, також інформує про використання такої авіації. "Під час дії військового стану цивільним запускати дрони не можна. Всі погодження проходять через військових", — розповіла Алєся Сторожко, головний спеціаліст відділу зв'язків зі ЗМІ.

Джерела "Телеграфу" в "Украероцентрі" підтвердили, що цивільні польоти в Україні під забороною, а кожне використання дрона не для цілей оборони має узгоджуватися з Генштабом ЗСУ.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що таке "карцер" в Авторській школі Бойка, яким лякають учнів. Школі призупиняли ліцензію у 2024 році, адже діти вчились офлайн в незахищеному приміщенні. 23 червня 2024 року школа зазнала удару російською авіабомбою. Після цього школа змінила розташування.