"Порожня трата грошей": мама випускника про те, як підготувати дитину до НМТ без репетиторів

Українська родина знайшла альтернативу дорогим репетиторам

Не всі батьки готові платити тисячі гривень за підготовку до НМТ (національний мультипредметний тест). Дехто вважає, що репетитори – це зайва витрата, особливо якщо дитина добре вчилася у школі.

Що треба знати

Репетитори коштують мінімум 4 тисячі на місяць

Безкоштовні ресурси можуть замінити платні заняття

На англійську варто витратитися заради майбутнього

Мама одинадцятикласника розповіла, як її син готується до іспитів без дорогих занять з викладачами. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Репетитори перед НМТ підривають сімейні бюджети: скільки платять українці".

Олена, мама майбутнього випускника, поділилася, що їхня родина відмовилася від постійних занять, бо бюджет не дозволяє платити одразу за кілька предметів. За її словами, навіть одна година на тиждень з трьох дисциплін тягне на майже чотири тисячі гривень щомісяця.

Вартість підготовки до НМТ

Вважаю, що ці всі походи до репетиторів – то є пуста трата грошей. Тим більше якщо учень всі ці роки хоч посередньо вчився, то нема потреби витрачати такі гроші, розповіла жінка.

У родині обрали інший шлях. Для предметів, які син знає добре, використовують безкоштовні відео у соцмережах та тести. Для математики купили доступ до онлайн-платформи. Історію школяр опановує самостійно за підручниками. Олена пояснила, що такі матеріали дозволяють тренуватися щодня без обмежень.

Єдиним предметом, який син вивчає офлайн, стала англійська мова. Олена вважає це навчання не просто підготовкою до НМТ, а вигідною інвестицією у майбутнє дитини.

Батьки додають, що безкоштовні джерела допомагають значно економити. Відеоролики, навчальні сторінки та короткі підказки в соцмережах стали для їхнього сина головним способом повторення тем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Міносвіти пояснили, коли скасують НМТ. З початку повномасштабної війни ЗНО замінили на НМТ.