Львів'янам готуватись до мокрого снігу? Що прогнозують найближчими днями

Місто накриють затяжні дощі

У Львові наступні десять днів будуть нестабільними, із частими дощами, проте без снігу. Синоптики також радять зважати на температурні гойдалки.

З вівторка по п'ятницю у місті затримаються опади, але пізніше небо проясниться і повітря поступово прогріватиметься до +17 градусів вдень. Детальним прогнозом поділились у "Мeteo".

Уже у вівторок, 31 березня, місто зустріне легкий дощ і температура від +4 до +7 °C. Середа, 1 квітня, також принесе невеликі опади та свіжість — до +6 °C.

З четверга, 2 квітня, повітря почне теплішати: до +10 °C, хоча дощ ще нагадуватиме про себе. У п’ятницю, 3 квітня, стане трохи сонячніше, а температура виросте до +11 °C. Після тривалого періоду хмар, сонце почне зігрівати місто вже у суботу, 4 квітня — до +12 °C вдень, але до +2 — вночі. У цей день ніч буде найпрохолоднішою за вказаний період.

Неділя, 5 квітня, буде хмарною, але вже теплою — від +5 до +14 °C протягом доби. З понеділка, 6 квітня, у місті переважатиме ясна погода. Температура до четверга, 9 квітня, підійметься до +17 градусів вдень та +7 — вночі.

Якою буде погода у Львові протягом 10 днів. Фото: Мeteo

Хоча на початку періоду очікуються дощі, але снігу точно не буде. За прогнозом синоптика Ігора Кібальчича, найближчими днями в Україні утримається відносно тепла погода, однак вона буде нестійкою. Через зниження атмосферного тиску та активізацію фронтів побільшає опадів — дощі пройдуть у більшості областей, місцями вони будуть доволі інтенсивними. Особливо вологою очікується погода на півдні та заході. У Карпатах та подекуди на заході можливий мокрий сніг, який змішуватиметься з дощем і створюватиме по-справжньому мінливу весняну картину.

Карта температур в Україні до 5 квітня. Фото: Мeteoprog

На початку тижня, 30–31 березня, дощі охоплять майже всю країну. У вівторок опади стануть повсюдними, а на крайньому заході та в горах дощ переходитиме у мокрий сніг. Температура залишатиметься досить високою: вночі +5…+11 °С, вдень переважно +9…+15 °С, хоча на заході буде прохолодніше — місцями лише +2…+7 °С.

Упродовж 1–5 квітня дощова погода збережеться. У Карпатах і на Прикарпатті періодично випадатиме мокрий сніг, особливо вночі, коли опускатиметься температура. Захід країни відчуватиме легке похолодання та переважно хмарне небо, тоді як на решті території повітря вдень прогріватиметься до +10…+17 °С. Ближче до вихідних опади поступово слабшатимуть, але ранкові тумани й волога прохолода ще нагадуватимуть про нестійку весну.

