Майже тиждень дощів та заморозків. Коли в Україну прийде сонячна та тепла погода

В деякі дні очікується навіть +20 градусів

Початок квітня в Україні ознаменується прохолодною та мінливою погодою. Подекуди можливі дощі зі зливами та навіть заморозки.

Як зазначив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, торік ситуація з погодою була схожа: рекордно теплий березень 2025-го змінився контрастним квітнем зі снігом у першій половині місяця та інтенсивними заморозками.

"Весна залишається мінливою: то тішить аномальним теплом, то нагадує про холод. Уважно спостерігаємо за перебудовою атмосферних процесів і оперативно повідомлятимемо про зміни", — каже синоптик.

Коли в Україну повернеться сонячна погода та тепло

За даними Ventusky, майже весь перший тиждень квітня в Україні дощитиме. Подекуди прогнозуються зливи та грози. Однак 2 квітня синоптики обіцяють досить приємну погоду. Так, протягом дня опадів майже не очікується, а повітря вдень прогріється до +14 градусів та до +9 градусів вночі. Найхолодніше буде в гірських регіонах, де температура опуститься до +3 градусів, що може стати причиною заморозків.

Погода 2 квітня в Україні. Дані: Ventusky

Водночас Укргідрометцентр, не прогнозує на 2 квітня сухої погоди, але й сильної хмарності не обіцяють. Дрібний дощ протягом дня може накрити усі області, але переважно буде сонячно. Вдень повітря прогріється до +18 градусів (найтепліше буде на півдні та сході), а вночі очікується до +3 градусів.

Погода 2 квітня в Україні. Дані: Укргідрометцентр

Стійку сонячну та теплу погоду прогнозує портал Ventusky, починаючи з 7 квітня. Тобто весь перший тиждень квітня може дощити та буде досить прохолодно. Однак вже з 7 квітня термометр покаже до +20 градусів вдень. Триматиметься така погода майже тиждень, однак зміна руху повітря може суттєво її змінити.

Погода 7 квітня в Україні. Дані: Ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Львові очікується найтепліший день на початку квітня.