Львовянам стоит готовиться к мокрому снегу? Что прогнозируют на ближайшие дни

Город накроют затяжные дожди

Во Львове следующие десять дней будут нестабильными, с частыми дождями, но без снега. Синоптики также советуют учитывать температурные качели.

Со вторника по пятницу в городе задержатся осадки, но позже небо прояснится и воздух будет постепенно прогреваться до +17 градусов днем. Подробным прогнозом поделились в "Meteo".

Уже во вторник, 31 марта, город встретит лёгкий дождь и температура от +4 до +7 °C. Среда, 1 апреля, также принесет небольшие осадки и свежесть до +6 °C.

С четверга, 2 апреля, воздух начнет теплеть: до +10 °C, хотя дождь еще будет напоминать о себе. В пятницу, 3 апреля, станет немного солнечнее, а температура вырастет до +11 °C. После длительного периода облаков, солнце начнет согревать город уже в субботу, 4 апреля — до +12 ° C днем, но до +2 — ночью. В этот день ночь будет прохладной за указанный период.

Воскресенье, 5 апреля, будет облачным, но уже теплым — от +5 до +14 °C в течение суток. С понедельника, 6 апреля, в городе будет преобладать ясная погода. Температура к четвергу, 9 апреля, поднимется до +17 градусов днем и +7 – ночью.

Какая будет погода во Львове в течение 10 дней. Фото: Метео

Хотя в начале периода ожидаются дожди, но снега точно не будет. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, однако она будет нестабильной. Из-за понижения атмосферного давления и активизации фронтов количество осадков увеличится — дожди пройдут в большинстве областей, местами они будут довольно интенсивными. Особенно влажной ожидается погода на юге и западе. В Карпатах и местами на западе возможен мокрый снег, который будет смешиваться с дождем и создавать по-настоящему переменчивую весеннюю картину.

Карта температур в Украине по 5 апреля. Фото: Meteoprog

В начале недели, 30–31 марта, дожди охватят почти всю страну. Во вторник осадки станут повсеместными, а на крайнем западе и в горах дождь будет переходить в мокрый снег. Температура останется достаточно высокой: ночью +5…+11 °С, днем преимущественно +9…+15 °С, хотя на западе будет прохладнее — местами всего +2…+7 °С.

В течение 1–5 апреля дождливая погода сохранится. В Карпатах и на Прикарпатье периодически будет выпадать мокрый снег, особенно ночью, когда будет понижаться температура. Запад страны ощутит легкое похолодание и преимущественно облачное небо, тогда как на остальной территории воздух днем будет прогреваться до +10…+17 °С. Ближе к выходным осадки постепенно будут ослабевать, но утренние туманы и влажная прохлада еще будут напоминать о неустойчивой весне.

