Кривий Ріг зустріне квітень у хмарах і опадах: коли у місті буде по-справжньому тепло

Парасольки можуть знадобитися найближчим часом

Кривий Ріг готується до контрастного тижня, де сонячні прояснення чергуватимуться з рясними опадами. Температурні гойдалки змусять містян тримати і парасольки, і легкі куртки напоготові.

За даними метеорологічного ресурсу Sinoptik.ua, початок квітня у промисловому серці України обіцяє бути вологим, але доволі теплим.

Яким буде початок квітня

Вівторок, 31 березня, принесе у місто невелику прохолоду порівняно з попередніми днями. Протягом усієї доби небо буде затягнуте хмарами, а температура повітря коливатиметься від +8°C вночі до +15°C у денні години.

Вже у середу, 1 квітня, до Кривого Рогу завітають справжні весняні дощі. Опади очікуються протягом усього дня, проте температурний фон залишиться комфортним: стовпчики термометрів піднімуться до позначки +16°C.

Найспекотнішим днем тижня стане четвер, 2 квітня. Незважаючи на мінливу хмарність, повітря прогріється до рекордних для цього тижня +18°C. Це буде ідеальний час для прогулянок, адже суттєвих опадів на цей день синоптики не прогнозують.

3 квітня, у Кривому Розі знову піде дощ, який супроводжуватиметься температурою близько +15°C.

Субота, 4 квітня, принесе невелике полегшення: дощ нарешті вщухне, поступившись місцем мінливій хмарності, а повітря прогріється до +15°C

Найхолоднішим днем у розрізі денної температури виявиться неділя, 5 квітня. У цей вихідний температура не підніметься вище +14°C, а небо знову вкриють хмари, подекуди з проясненнями.

Раніше "Телеграф" писав, в який саме день прийде справжнє потепління.