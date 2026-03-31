Цього року без "в тебе спина біла"? Чи святкують в Україні 1 квітня

День сміху не є офіційним святом, але українці його полюбляють

Традиційно в Україні та світі 1 квітня вважають Днем сміху. Це не є офіційним святом, але чимало людей полюбляють його.

"Телеграф" розповість, чи святкуватимуть в Україні цей день. Зауважимо, що зазвичай на 1 квітня заведено розігрувати знайомих та жартувати.

Чи святкуватимуть в Україні День сміху

Офіційно — ні, адже це свято не є державним. А якщо враховувати те, що Україна вже п'ятий рік у воєнному стані, то й будь-які масові заходи з цього приводу не на часі. Окрім того, 1 квітня й до повномасштабної війни святкували досить рідко, хоча це не забороняє українцям трохи повеселитись.

Листівка з 1 квітня

Зазвичай на 1 квітня заведено влаштовувати якісь розіграші чи вигадувати кумедні історії. Одним з найпопулярніших розіграшів ще зі шкільних часів був казати людям, що у них біла спина, у крейді. Часто в цей день з'являються фейкові пости, без злого наміру, аби повеселити людей.

Цікаво, що, попри поширеність свята, його точне походження невідоме. Але, за однією з версій, появу Дня сміху, або, як його ще називають у народі, Дня дурня, пов'язують із переходом людства на новий календар після впровадження григоріанського літочислення. Адже раніше Новий рік святкували навесні, а зараз — 1 січня. Тому тих, хто спершу відкидав цю ідею, називали "квітневими дурнями".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці та росіяни щороку святкують Великдень в один день.