Чому росіяни та українці святкують Великдень в один день: що впливає на вирахування дати

Священники пояснили, чому дата великого свята змінюється

У 2026 році православні віряни та греко-католики святкують Великдень 12 квітня, а римо-католики — 5 квітня. Тобто цьогоріч, як й у минулі роки, українці та росіяни відзначатимуть велике свято в один день.

"Телеграф" розповість, чому так сталось та чи вплинуло перенесення Різдва на 25 грудня на це. Зауважимо, що Великдень належить до перехідних свят в християнстві і щороку його дата змінюється.

Чимало людей помилково вважають, що якщо Україна святкувала Різдво 25 грудня, разом з християнами західного обряду, то й з Великоднем має бути так само. Але насправді перенесення Різдва Христового не вплинуло на перехідні свята, адже вони розраховуються з 1 вересня, саме тоді починається церковний рік.

Великодній кошик. Фото: Ян Доброносов

У 2026 році українці та росіяни святкують Великдень в один день, адже вони (переважна більшість) належать до православного або греко-католицького християнства. А ось ті, хто належать до римо-католицького — святкують 5 квітня. Переважна більшість європейських країн та США — християни західного обряду.

Виходить, що українці та росіяни можуть святкувати Великдень у різні дні тільки, якщо у них різна віра. Зауважимо, що 12 квітня святкують як ті, хто відвідують Православну Церкву України (ПЦУ), так і ті, хто відвідують Українську Православну Церкву (УПЦ), яка підпорядковується Московському патріархату (МП).

Календар великодніх свят

Що каже священник на святкування Великодня з росіянами в один день

Як пояснив "Телеграфу" священник ПЦУ Георгій Коваленко, є три церковні календарі:

Григоріанський календар — за ним живе Римо-католицька церква і протестанти.

— за ним живе Римо-католицька церква і протестанти. Юліанський календар — за яким живе частина православних (менша частина у світі) і російська церква.

— за яким живе частина православних (менша частина у світі) і російська церква. Новоюліанський календар, на який православні почали переходити на початку XX століття. Його особливість в тому, що неперехідні свята, які щороку відзначають в однакову дату, збігаються з григоріанським календарем. Тому Різдво українці почали святкувати 25 грудня, що збігається з римо-католиками.

Але розбіжність в перехідних святах, зокрема Пасхаліях, зберігається. Вона обумовлена особливостями розрахунків і тим, що церковний рік починається з 1 вересня.

Чому Великдень постійно має різну дату

За словами священника Тараса Видюка, метод обчислення дати Великодня існує у двох варіантах — александрійський та григоріанський. Християни західного обряду користуються новою, григоріанською, православні — александрійською.

"Розходження між датами Великодня за східною і західною традиціями зумовлене різницею в даті церковних нових місяців, і різницею між сонячними календарями — 13 днів. Відповідно католики весняним рівноденням вважають фіксовану дату – 21 березня, а православні пересувають її на два тижні – на 3 квітня. Так іноді дати святкування можуть збігатися. І є надія, що в майбутньому всі християни будуть спільно святкувати найбільше свято у християнському житті – Воскресіння Христове", — каже Видюк.

