В этом году без "у тебя спина белая"? Празднуют ли в Украине 1 апреля

День смеха не является официальным праздником, но украинцы его любят

Традиционно в Украине и мире 1 апреля считается Днем смеха. Это неофициальный праздник, но многие люди любят его.

"Телеграф" расскажет, будут ли праздновать в Украине этот день. Заметим, что обычно на 1 апреля принято разыгрывать знакомых и шутить.

Будут ли праздновать в Украине День смеха

Официально — нет, ведь этот праздник не государственный. А если учитывать то, что Украина уже пятый год в военном состоянии, то и любые массовые мероприятия по этому поводу не ко времени. Кроме того, 1 апреля и до полномасштабной войны праздновали достаточно редко, хотя это не запрещает украинцам немного повеселиться.

Открытка с 1 апреля

Обычно на 1 апреля принято устраивать какие-то розыгрыши или придумывать забавные истории. Одним из самых популярных розыгрышей еще со школьных времен было говорить людям, что у них белая спина, в мелу. Часто в этот день появляются фейковые посты, без злого умысла, чтобы повеселить людей.

Интересно, что несмотря на распространенность праздника, его точное происхождение неизвестно. Но, по одной из версий, появление Дня смеха или, как его еще называют в народе, Дня дурака, связывают с переходом человечества на новый календарь после внедрения григорианского летоисчисления. Ведь раньше Новый год праздновали весной, а сейчас – 1 января. Поэтому тех, кто сначала отвергал эту идею, называли "апрельскими дураками".

