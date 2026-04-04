Укр

Пенсионеры могут заработать 1500 грн за смену: в Киеве пожилым людям предлагают работу

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1956
В Киеве ищут охранника в супермаркет Новость обновлена 04 апреля 2026, 20:29
В Киеве ищут охранника в супермаркет.

Вакансия открыта на столичном жилом массиве Оболонь

В Киеве пенсионерам предлагают работу охранника в супермаркете с зарплатой от 15 до 45 тысяч гривен в зависимости от отработанных смен. График работы можно выбрать самостоятельно.

В компании действует система премирования. Объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы в субботу, 4 апреля.

"Охранная компания приглашает на работу охранников в г. Киев, для охраны магазина ФОРА по адресу ул. Иорданская 10 — г. Оболонь. Требования: порядочность, пунктуальность, бдительность", — говорится в сообщении.

Работодатель предлагает полную или неполную занятость. Также готовы взять студента или человека с инвалидностью. Для этой работы не требуется ни опыта, ни специального образования.

Предлагаются:

  • несложные условия работы;
  • сменность по договоренности с напарником своевременная оплата;
  • конкурентная заработная плата из расчета от 1500,00 за дневную смену;
  • дневные изменения с 08.00 до 23.00;
  • система премирования.

В обязанности входит обход территории магазина, наблюдение за клиентами и операциями на кассовой зоне магазина.

Вакансия охранника в Киеве
Влияет ли работа на пенсионные выплаты?

Как сообщал "Телеграф", работа после выхода на пенсию может давать дополнительный доход, но из-за нее часть доплат временно не начисляется. Таким образом работающий пенсионер получает деньги сейчас, но в долгосрочной перспективе недополучает значительную часть государственных выплат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят повысить минимальную пенсию до 7500 грн уже в этом году. Реально ли это и где планируют взять деньги.

Теги:
#Пенсионеры #Робота #Вакансии #Телохранитель