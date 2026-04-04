Пенсионеры могут заработать 1500 грн за смену: в Киеве пожилым людям предлагают работу

Вакансия открыта на столичном жилом массиве Оболонь

В Киеве пенсионерам предлагают работу охранника в супермаркете с зарплатой от 15 до 45 тысяч гривен в зависимости от отработанных смен. График работы можно выбрать самостоятельно.

В компании действует система премирования. Объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы в субботу, 4 апреля.

"Охранная компания приглашает на работу охранников в г. Киев, для охраны магазина ФОРА по адресу ул. Иорданская 10 — г. Оболонь. Требования: порядочность, пунктуальность, бдительность", — говорится в сообщении.

Работодатель предлагает полную или неполную занятость. Также готовы взять студента или человека с инвалидностью. Для этой работы не требуется ни опыта, ни специального образования.

Предлагаются:

несложные условия работы;

сменность по договоренности с напарником своевременная оплата;

конкурентная заработная плата из расчета от 1500,00 за дневную смену;

дневные изменения с 08.00 до 23.00;

система премирования.

В обязанности входит обход территории магазина, наблюдение за клиентами и операциями на кассовой зоне магазина.

Вакансия охранника в Киеве

