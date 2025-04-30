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Зарплата буде більша за пенсію: у Львові відкрили вакансію для літніх людей у готелі

Автор
Марта Іваненко
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Автор
У Львові шукають пенсіонера-швейцара
У Львові шукають пенсіонера-швейцара. Фото Колаж "Телеграфу"

Працювати треба за змінним графіком: 1 доба через 3

Пенсіонерам, які вирізняються охайністю, ввічливістю та уважністю, пропонують доступну й приємну роботу у Львові. Готель "Lubich" відкрив вакансію швейцара з гнучким графіком та приємними умовами праці.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Як зазначила авторка, заробити на цій посаді можна від 9 600 до 10 800 грн з бонусними виплатами.

Скриншот вакансії

Що треба робити

Основні обов’язки — зустріч гостей біля входу, допомога з багажем, супровід до рецепції та надання базової інформації про готель або місто. Робота не вимагає спеціальної освіти чи досвіду, але важливими рисами є ввічливість, охайність, комунікабельність і бажання навчатися. Вітається відкритість і доброзичливість до людей.

Що пропонують натомість

  • офіційне працевлаштування;
  • змінний графік — 1 доба через 3;
  • зарплата від 9 600 до 10 800 грн + бонуси;
  • дружній колектив і стабільна компанія в сфері гостинності;
  • можливість працювати навіть без досвіду.

До того ж, місце зайнятості розташоване за 1,5 км від серця Львова.

"Lubich" на мапі

Готель активно розглядає кандидатів і заохочує пенсіонерів подавати заявку. Якщо ви шукаєте спокійну, але важливу роботу в приємному середовищі — це чудова можливість для вас.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в у Приморському районі Одеси відкрито вакансію вантажника в ритуальній службі. Роботодавець пропонує пенсіонеру оплату від 100 до 600 гривень за годину.

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