Квітів багато не буває: що зробити прямо зараз, щоб троянди цвіли до самих холодів

Трояндові кущі завалять вас квітами, якщо виконаєте лише 4 умови

На початку літа настає пік першої хвилі цвітіння троянд. Але майже відразу після емоційного захоплення та милування у багатьох трояндарів виникає питання, як же продовжити цю красу, як змусити троянду цвісти довго і повторно. Є пара ефективних порад від професіоналів.

По-перше, сорт спочатку повинен бути повторно квітучим. Як би сумно це не звучало, але окремі сорти розпускають свої квіти лише один раз на рік. Наприклад, троянда Алхімік. Її можна тільки підгодувати добривами, щоб вона зберегла та примножила своє здоров’я та порадувала вас наступного сезону.

Втім, більшість сучасних троянд здатні цвісти багато і довго, не залишаючись протягом сезону порожнім колючим кущем. Але щоб вторинне цвітіння також було рясним та щедрим, необхідно подбати вже зараз.

Що зробити, щоб друга хвиля цвітіння була не менш ефектною, ніж перша:

Вчасно обрізати квіти, що завершили своє цвітіння; Своєчасно поливати (залежно від погоди); Підгодовувати кожні 7-10 днів комплексними добривами NPK 20-20-20 (1 г на 1 літр води). Додатково можна використовувати гумат, а також сульфат калію та сульфат магнію по 15-25 г кожного відра води. Не забудьте обробити троянди від хвороб, і профілактика в цьому питанні найголовніше. Наприклад, від комплексу хвороб добре працює фундазол (10-20 г на 10 літрів).

Що зробити з трояндами в червні, як обрізати, поливати та підживити. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

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