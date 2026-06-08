Елітна нерухомість зацікавила рогатих "клієнтів": у центрі Луцька зняли кумедні кадри

Неочікувані гості заявилися у двір будівлі із пентхаусами

Кози уподобали житловий комплекс преміумкласу "Яровиця" у центрі Луцька. Тварини облаштувалися прямо у стін однієї з будівель.

Відповідне відео публікують місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, як тварини крізь вітрини заглядають в середину закладу на першому поверсі. Поруч – контейнери з рослинами, які рогаті, скоріше за все, вже встигли пощипати.

Невідомо, як ця парочка потрапила в центр міста, адже ЖК "Яровиця" розташований на вулиці Івана Франка. Поруч – ТРК "Промінь", де давали концерти Джамала, Дзідзьо та Олександр Пономарьов.

Житловий комплекс з пентхаусами, панорамними вікнами та підземною парковкою вважається елітним. Ціни на оренду там стартують від 20 тисяч грн.

Чи небезпечні кози для людей

Зазвичай домашні кози не загрожують людям, оскільки вони звикли до життя з людиною і не виявляють агресії. Якщо тварини спокійні, не налякані й просто гуляють — вони, швидше за все, нікому не зашкодять.

Однак є випадки, коли треба бути уважним. Коза може повестися агресивно, якщо:

її налякали (різкі рухи, крики);

вона захищає козеня;

це самець у період гону (тоді він може бодатися);

тварина хворіє – але це зустрічається рідко.

Якщо ви зустріли козу на вулиці й бачите, що поряд з нею немає господаря, то краще дотримуватися цих рекомендацій:

Не чіпати й не намагатися годувати

Не намагатись ловити

Краще повідомити комунальні служби або місцевих зоозахисників, якщо тварина в небезпеці

До слова, кіз неодноразово бачили у центрі Києва і навіть на повідцях. У Львові теж принаймні двічі помічали рогатих: серед багатоповерхівок та біля ТРЦ Victoria Garde.